La plantilla de 'El Cigarrón' denuncia la falta de personal en la escuela infantil

Los trabajadores de las escuelas infantiles municipales siguen denunciado problemas laborales. A las protestas que la plantilla de Triquitraque, con el respaldo de CGT, llevan meses encadenando, se suma ahora la de la Escuela Infantil El Cigarrón, gestionada por la misma concesionaria. La plantilla de este centro, situado en la zona de Las Canteras, ha trasladado a la alcaldesa, Elena Amaya, y a la delegada municipal de Educación, Victoria Pérez, su preocupación por “el despido de dos trabajadoras”.

Aunque los representantes de la plantilla trasladaron diferentes cuestiones en un encuentro celebrado en el propio centro, el origen de todos los problemas lo encuentran en la falta del personal para atender las necesidades que supone desarrollar el servicio con garantías. Desde ayuda para realizar actividades hasta abrir la puerta del centro, pasando por las labores de desinfección recomendadas para evitar la propagación del coronavirus.

Las trabajadoras explican que en el centro siempre se ha contado con ocho trabajadoras y que actualmente son solo seis, porque desde el pasado curso hasta ahora se han despedido a dos personas. Remarcan que las que ahora prestan servicio están “saturadas” y que este año está siendo especialmente complicado puesto que las plazas están completas, falta personal y hay que cumplir los protocolos Covid. Por este motivo, el personal está sufriendo un exceso de carga de trabajo que “nos está costando la salud”, según expusieron a la alcaldesa en el encuentro.

Elena Amaya, tras la reunión, se comprometió a entablar las conversaciones pertinentes con la dirección de la empresa concesionaria para buscar una solución lo antes posible. Por otro lado, agradeció a las trabajadoras la labor que están realizando para que los niños y niñas del centro estén perfectamente atendidos, no sólo porque la plantilla dispone de la capacidad y los conocimientos necesarios, sino porque “están redoblando esfuerzos para que los niños no acusen la merma”. Dice la alcaldesa que esta situación no puede extenderse por más tiempo, ha asegurado.

LA EMPRESA NIEGA LOS DESPIDOS

Sin embargo, la empresa concesionaria niega que se hayan producido despidos. El responsable de la concesionaria en la provincia de Cádiz ha explicado a este periódico que “lo que se ha hecho es una mejora de contrato a una trabajadora de El Cigarrón, que era auxiliar, y ha sido contratada ahora como educadora para la Escuela Triquitraque”.

A esto añaden que ya han seleccionado a la persona que va a ocupar la plaza de auxiliar vacante en Cigarrón, “que se va a incorporar en los próximos días”, y se está seleccionando a otra persona más para cubrir vacaciones. Afirman que “no se han producido desvinculaciones”. La empresa asegura además que “en ambos centros se cumple de sobra las ratios de educadores por número de alumnos matriculados”.

La actual concesionaria de las Escuelas Infantiles, la empresa Koala Soluciones, anunció a finales del mes de junio el cese de la concesión administrativa, que debía estar en vigor hasta el 2025, pero el proceso se ha ralentizado y se tuvo que arrancar el curso bajo la gestión de Koala.

Según avanzó entonces la concejala de Educación, Victoria Pérez, el retraso se produjo por una cuestión “meramente administrativa” y la nueva concesionaria, la empresa ‘My Jet Plane’, se incorporará a principio de año una vez que se apruebe en el pleno del mes de octubre, que se celebra el próximo jueves.

Este curso académico arrancó 53 alumnos matriculados en la Escuela Triquitraque y 73 en El Cigarrón, donde prácticamente se ha cubierto el total de plazas ofertadas