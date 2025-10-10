El Pinar de Casines en Puerto Real sigue siendo hábitat de camaleones

En la tarde de ayer jueves se llevó a cabo una interesante actividad en Puerto Real, de seguimiento del camaleón común (Chamaeleo chamaeleon) en la Pinaleta de Casines, organizada por Juan Manuel Ortiz Herrera (biólogo) y Alberto Álvarez Pérez (técnico de Medio Ambiente.

Ambos llevan varios años acercando la figura del camaleón a la ciudadanía, con acciones de observación y estudio como la reciente prospección en el Parque Metropolitano Marisma de Los Toruños y Pinar de La Algaida. En esta ocasión, el objetivo ha sido realizar una primera valoración de la población de camaleones en Casines, conocer su estado de conservación y detectar posibles amenazas.

Para ello se hizo un muestreo nocturno, empleando linternas para la localización de los individuos. Los participantes formarán grupos que siguieron varios senderos prefijados. Al final de la jornada se puso en común los datos acumulados, como número de camaleones observados y descripción de posibles problemas. Unos datos que también se han entregado al Ayuntamiento de Puerto Real, para que sean tenidos en cuenta en distintas actuaciones.

Y es que la finalidad de esta acción era tener unos primeros datos para afrontar propuestas de conservación que favorezcan a esta población de camaleones y que pueda servir para otras actividades más completas en un futuro.

Además de los técnicos y personal municipal, se sumaron voluntarios que participaron en esta iniciativa, que se cerró con éxito, ya que se lograron localizar distintos ejemplares. Un dato que se valora como positivo y que refuerza la importancia de cuidar, aún más, este espacio natural.

Desde el Ayuntamiento se pide comportamiento cívico y respeto a los camaleones del mismo modo que se recuerda también la necesidad de controlar a los animales domésticos, especialmente en zonas naturales sensibles, para proteger la fauna autóctona.

Los concejales, Iván Canca y Antonio Gil, han querido agradecer la implicación de las personas que han participado en esta actividad y reiterar su compromiso con la protección de la biodiversidad local.