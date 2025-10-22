Nuevas mejoras en el Pinar de Casines para potenciar su valor social y ambiental

El Ayuntamiento de Puerto Real ha intervenido en otro espacio natural urbano, el Pinar de Casines, dentro de la apuesta por la mejora de estos lugares, orientadas tanto al disfrute ciudadano como a la sostenibilidad ambiental. El pinar de Casines es un lugar de especial relevancia al ser uno de los pocos parques integrados en el centro de una barriada, y que hace solo unos días se volvía a confirmar como un lugar de espacial valor al continuar siendo hábitat del camaleón común.

Tras los trabajos de desbroce y limpieza realizados semanas atrás, estos días se han instalado nuevos bancos y mesas merenderos, fomentando el uso del pinar como zona de encuentro y ocio familiar. Además, se ha rehabilitado el kiosco del parque, que había sido objeto de actos vandálicos, devolviéndole su funcionalidad y estética.

Mejoras en el Pinar de Casines / DCA

El concejal de Mantenimiento Urbano, Antonio Gil, ha destacado que “el objetivo del equipo de gobierno es potenciar el valor social y ambiental de este enclave, promoviendo su uso como espacio público accesible y agradable para todos y todas”.

Desde el punto de vista medioambiental, se prevé la plantación de árboles ornamentales una vez lleguen las primeras lluvias, contribuyendo así a la reducción de la huella de carbono y a la mejora de la calidad del aire. También se llevará a cabo una reforestación parcial con especies vegetales que favorezcan la presencia del camaleón común, especie protegida.

Esta última acción se desarrollará con la colaboración del alumnado de la escuela Tierra y Libertad, en el marco de la Oferta Educativa Municipal, integrando la educación ambiental como herramienta clave para el cuidado del entorno.

Con estas actuaciones se busca transformar el Pinar de Casines en un espacio verde más accesible y acogedor, que impulse la convivencia ciudadana, el respeto por el entorno natural y una gestión responsable de los recursos.