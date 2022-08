El 'milagro de San José' en la Prioral de San Sebastián

Esta semana se ha cumplido una década desde la reapertura de la Iglesia Prioral de San Sebastián, en Puerto Real. El 15 de agosto de 2012, coincidiendo con la celebración de la Ascensión, la Iglesia Mayor de la Villa recuperaba el culto tras casi un año cerrada.

Fue un día grande. Una celebración que sirvió también como acción de gracias para todas las personas que había colaborado en la reforma del templo, tras el incidente de mayor envergadura sufrido en el edificio tras la Guerra Civil.

José Carlos Mellado. Ex párroco de la Prioral "Aquello fue el mayor susto que me he llevado en todo mi ministerio"

La obra, que se prolongó por casi nueve meses, fue una actuación de urgencia tras el derrumbe acaecido el 19 de octubre de 2011. “Aquello fue el mayor susto que me he llevado en todo mi ministerio”, recuerda el Padre José Carlos Mellado, que actualmente ejerce como sacerdote en varias parroquias del Campo de Gibraltar, como Nuestra Señora de la Merced en Sotogrande y Nuestra Señora del Rosario en Guadiaro.

Entonces era párroco de la Prioral de Puerto Real y vivió en primera persona el derrumbe de parte del tejado de la nave central. “Eran poco más de la siete de la tarde y la Iglesia estaba totalmente llena”, recuerda Mellado. En su interior, más de 300 personas acudían a una misa en recuerdo de tres difuntos. Una de ellas era Ana María Posadas, una conocida profesora de baile de la ciudad, por lo que muchos amigos y familiares habían acudido al templo.

“En medio del salmo responsorial se oyó un enorme estruendo y cundió el pánico. La gente empezó a gritar, a salir corriendo en muchos casos y a echarse al suelo en otros. No se sabía lo que había pasado, pero hubo quien creyó que había sido una bomba”, relata el sacerdote.

Hasta el año 2036 no se terminará de pagar lo que costó la reforma del tejado

En el interior de la parroquia se oyó un tremendo ruido, precedido de la caída de polvo y algo de cal y arena procedente de un techo agrietado. Suficiente para que cundiese el pánico y los allí presenten corriesen para una puerta que estaba cerrada, por lo que la tensión creció. “La gente comenzó a correr fruto del miedo, rompiendo incluso la puerta de la sacristía para salir de la iglesia. A mí me dio una subida de tensión que perdí incluso el oído durante un tiempo”, recuerda José Carlos Mellado.

No se supo lo que había pasado hasta que un vecino de la zona, también alertado por el ruido, se asomó a la ventana y vio como la gente huía despavorida y que en el tejado se había producido un enorme agujero. “Hasta ese momento, ya en la calle, no fuimos conscientes de lo que había pasado y, sobre todo, de lo que podía haber pasado”. Y es que, aunque varias personas tuvieron que ser atendidas en plena calle por lipotimias y episodios de ansiedad, afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales.

“Aunque se sabía que el trabajo que había por delante para restaurar todo eso iba a ser complicado, desde el principio dábamos gracias a Dios porque si las bóvedas de la Iglesia hubieran cedido, aquello podría haber sido una desgracia que no alcanzo a imaginar”. Por eso, el párroco habla de un milagro. “Yo siempre le atribuyo el milagro a San José, porque ocurrió un día 19, que es el que dedicamos a San José; justo arriba del cuadro de San José que hay en la parroquia (atribuido al discípulo de Murillo, Meneses Osorio), que no sufrió ningún daño; y porque cuando vi lo que pasaba lo primero que dije fue: ¡Ay, San José!”.

Desde ese momento, el templo quedó precintado y empezaron los estudios arquitectónicos para evaluar la gravedad del asunto. “Lo que cedió fue la cubierta, una obra de los años cincuenta. Sin embargo, las bóvedas originales, las del siglo XVIII aguantaron todo el peso, afortunadamente”, matiza Mellado desde Sotogrande.

Evaluado el daño, debía de ejecutarse una obra para la que la parroquia no tenia presupuesto. La Prioral, según Mellado, se mantiene gracias a los fieles, ya que apenas reciben alguna aportación externa, por lo que se pusieron en marcha campañas como ‘Una teja para San Sebastián’, con la que intentaron recaudar fondos a través de la venta de llaveros. Eso, junto a otras iniciativas, ayudó al principio, pero era imposible.

“Al final tuvimos que acudir a un préstamo bancario que aún se está pagando. Yo lamento mucho haberme ido sin que se haya pagado al completo, pero se hizo lo que se pudo”, dice Mellado. Ahora se encarga de ello el Padre Jesús José García Cornejo, párroco de San Sebastián desde la marcha de Mellado, y, probablemente quienes releven a Cornejo deberán seguir pagando, ya que el préstamo no se terminará hasta el año 2036.