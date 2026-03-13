Matan a un perro de un disparo en el patio de una casa de Puerto Real

La Policía Local de Puerto Real ha pedido colaboración ciudadana para identificar a la persona que a primera hora de ayer jueves disparó con un arma de aire comprimido a un perro que se encontraba en el patio de una vivienda.

Los hechos ocurrieron en un domicilio situado en la zona del campo de golf Villanueva. En el patio de una vivienda descansaba un perro de raza labrador, que recibió un disparo que acabó provocándole la muerte. Los propietarios de la vivienda y cuidadores del perro han presentado denuncia en la comisaría de Policía Nacional de Puerto Real, para su posterior conocimiento a la autoridad competente y donde se están realizando las investigaciones correspondientes.

Desde el cuerpo local de Policía se ha pedido ayuda para que cualquier ciudadano que posea alguna información al respecto lo ponga en conocimiento de Policía Nacional o de Policía Local.

Otros hechos similares en la misma zona

En noviembre de 2023 se produjeron hechos muy similares en la misma zona. Entonces, los disparos se dirigieron hacia una colonia de gatos, que terminó con un felino muerto y otro que perdió una de sus patas. Poco después, volvía a ocurrir lo mismo, teniendo como triste final la muerte de un perro.

Entonces, la Policía Local sospecha de que, teniendo en cuenta que se produjeron en una zona muy cercana, podría tratarse del mismo autor.

Desde la Policía Local se informa que este tipo de actos están tipificados en el Código Penal como un presunto delito de maltrato animal, con penas de prisión de 3 a 18 meses o multa de 6 a 12 meses, y, además, la pena de inhabilitación especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.

Se contempla, además, la posibilidad de que, si se ha cometido este delito mediante la utilización de armas de fuego, el juez o tribunal pueda imponer motivadamente la pena de privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un tiempo de 1 a 4 años.