Marisa Revaliente revalida el titulo de campeona en el Camaleón Open de Puerto Real

La segunda edición del Camaleón Open, el torneo de Speedcubing que el pasado fin de semana se celebró en el Centro Cultural Rosa Butler de Puerto Real, se cerró una vez más con un gran éxito de participación. Alrededor de 70 competidores se dieron cita en este evento, para participar en once de las 17 categorías oficiales reconocidas por la Asociación Mundial del Cubo.

En la categoría de 3x3x3, la más numerosa en cuanto a participantes, la joven Marisa Revaliente (14 años) revalidó el título que ya obtuvo el pasado año. Revaliente ganó con una media de 8.43 segundos. Carlos Méndez acabó en segundo puesto (8.51) y Miguel Ángel González-Herrero acabó en tercer puesto (8.67).

De la competición formaron parte personas llegadas de distintos puntos de España y también de países como Alemania, Francia y Líbano. De hecho, en la cuarta posición quedó Leonard Wetzel, de Alemania. Una de las novedades de este torneo es que se incluía por primera vez la prueba de Megamix, en la que probaron suerte 22 participantes. Fue Raúl Cuevas el vencedor de esta modalidad.

El torneo estaba organizado por la Asociación Española de Speedcubing con la colaboración de la delegación de Juventud de la Ayuntamiento de Puerto Real. El Speedcubing es la práctica de resolver el Cubo de Rubik y sus variantes en el menor tiempo posible. Existen miles de rompecabezas derivados del famoso cubo mágico inventado por Erno Rubik en 1974. Pero, cuando se trata de competir, se han establecido 17 modalidades diferentes.

En el torneo de Puerto Real se compitió en 11 de ellas. Los ganadores de cada una de ellas fueron: Cubo 3x3x3 (Marisa Revaliente), Cubo 2x2x2 (Miguel Ángel González-Herrero), Cubo 4x4x4 (Álvaro Aguilar), Cubo 5x5x5 (Álvaro Aguilar), 3x3x3 Ciega (Andrés Rodríguez), 3x3x3 Una Mano (Carlos Méndez), Clock (Álvaro Jiménez), Pyraminx (Andrés Rodríguez), Megamix (Raúl Cuevas), Skewb (Carlos Méndez) y Square-1 (Carlos Méndez).

La Asociación Española de Speedcubing fue creada con el objetivo de promover el desarrollo de la práctica del Speedcubing. Su actividad se centra en organizar competiciones oficiales, talleres y actividades diversas centradas en esta práctica, como la que por primera vez se ha celebrado en Puerto Real.