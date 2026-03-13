Identifican en Puerto Real a dos menores que lanzaban piedras a la autopista AP-4

Una de las piedras que supuestamente lanzaron los menores a la carretera

Agentes de la Policía Local de Puerto Real han identificado a dos menores de edad que, presuntamente, estaban lanzando piedras de grandes dimensiones hacia la Autopista AP-4, poniendo en serio riesgo a los conductores que circulaban por ella.

El pasado domingo los agentes acudieron a la zona tras el requerimiento de varios conductores que informaron de que, mientras circulaban por esta vía (AP-4), desde el acceso del campus universitario Rio San Pedro, habían recibido golpes en el exterior de sus vehículos, presumiblemente por el arrojo de piedras y otros materiales, desde la zona de Carretones. Alertaban de que, además del riesgo para la conducción y la posibilidad de provocar accidentes, sus coches habían sufrido daños.

Zona en la que se produjeron los incidentes / DCA

Cuando los agentes de la Policía Local llegaron a la zona, y comprobaron la veracidad de los hechos al encontrar piedras en la carretera, pillaron in situ a dos menores de edad que, presuntamente, eran los causantes de esos actos.

Tras ser identificados en la zona de Carretones, ambos menores fueron trasladados a las dependencias policiales, para ser posteriormente entregados a sus padres y tutores, a los que se les informó de los hechos acaecidos.

Además de esto, los agentes que identificaron a los menores elaboraron el pertinente atestado policial, para la investigación de los hechos y toma de declaración a los propietarios de los vehículos afectados. El caso fue remitido a la Fiscalía de Menores y al Juzgado de Menores de Cádiz.