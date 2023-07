El pleno aprueba la nueva estructura orgánica del Ayuntamiento de Puerto Real

Este martes se celebró el pleno de constitución del nuevo Ayuntamiento de Puerto Real, en el que se ha aprobado la nueva estructura orgánica del Consistorio, que contemplaba, entre otros asuntos, el régimen de dedicación de los miembros corporativos para el presente mandato, así como las retribuciones a percibir por los mismos. También la representación que cada grupo tendrá en los diferentes órganos colegiados y empresas públicas, que fue junto a los sueldos uno de los asuntos que más polémica generó.

La sesión arrancó con la renuncia al cargo de la concejala del PSOE, Lourdes Bernal, por cuestiones laborales, antes de que se constituyesen los grupos políticos que tendrán representación en la corporación (Confluencia de Izquierdas, PSOE, AxSí, Partido Popular, Adelante Andalucía y Vox), así como los portavoces de los mismos.

El primer encontronazo de la sesión fue cuando se sometió a votación la dedicación de los concejales del equipo de Gobierno y el salario que estos percibirán por su trabajo. Fue Antonio Romero, que en esta legislatura asume la responsabilidad de los Recursos Humanos del Ayuntamiento, quien ofreció los datos.

El nuevo equipo de Gobierno, formado por ocho concejales de la ‘Confluencia de Izquierdas para la Gente’ y un edil de Adelante Andalucía, tendrá un coste 372.764 euros brutos anuales, a los que habría que sumar un puesto de personal de confianza como asesor del Gobierno, que tendrá una retribución de 35.098,94 euros. Así, el equipo de Gobierno encabezado por la alcaldesa, Aurora Salvador, tendrá un coste total anual de 407.863 euros.

En la nueva composición, los nueve concejales tendrán dedicación exclusiva, a excepción de la propia alcaldesa, cuya dedicación será del 90%. La alcaldesa de la Villa recibirá del Ayuntamiento una retribución bruta anual de 57.499,75 euros. Asimismo, se le reconoce una retribución bruta anual de 3.544,02 euros, en concepto de trienios, al ser empleada pública del Servicio Andaluz de Salud. Serán en total 61.043 euros anuales.

Por su parte, el concejal José Luis Rodríguez Súnico, percibirá la cantidad de 47.121 euros anuales, mientras que el resto de concejales (José Alfaro, Nazaret Ramírez, José Antonio Montilla, Lorena Díaz, Antonio Romero, Virginia Mena y Antonio Gil), cobrarán la misma cantidad bruta anual: 37.800 euros. Antonio Romero explicó que todas las cantidades están dentro de los límites legales establecidos.

La propuesta contó con el rechazo de la representante de Vox, Milagros Gómez, quien dijo que “legal no siempre significa que sea ético”, y consideró que los factores que se deberían tener en cuenta para establecer los sueldos son “la situación económica del Ayuntamiento y los proyectos que se van a llevar a cabo, y no los sueldos de trabajos anteriores”.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular, Vicente Fernández, no quiso a entera a valorar las cantidades a percibir ni a compararlo con el de otros municipios. Dijo que no quería “obstaculizar la gestión” y que pretendía “facilitar” la puesta en marcha del Gobierno. De este modo, tal y como expresó, quería con su abstención asegurarse de que la propuesta saliese adelante con el voto de calidad de la alcaldesa.

Mucho más dura fue la respuesta de Axsí, que rechazó la propuesta tras pedir que se retirase el punto para buscar consenso con los grupos de la oposición. “Nos parece a todas luces un despropósito que concejales y concejalas que hace cuatros años votaban en contra de salarios comparativamente mucho más bajos, ahora apliquen una subida del 40% convirtiéndose en el Gobierno Municipal más caro de la historia democrática de Puerto Real con tan solo nueve concejales y con el apoyo de la derecha”, expresó el portavoz andalucista, Alfredo Fernández.

Junto a ello, el Grupo Municipal de Andalucía Por Sí mostró su disconformidad a tener “una alcaldesa a tiempo parcial”, argumentando que “Puerto Real necesita una persona al frente dedicada al cien por cien en el día a día de los problemas de nuestros vecinos y vecinas”.

Los motivos de la decisión de la alcaldesa de mantener una vinculación laboral con el SAS al 10% los explicó la propia Aurora Salvador, quien expresó que “como médica de urgencias necesito tener ojo clínico y mantener habilidades que no puedo perder en cuatro años”. Por ello, según Salvador, mantendrá esa actividad laboral que, tal y como expresó, se reducirá a “una o dos guardias en Urgencias al mes”, por lo que no considera que interfiera en ningún momento en el compromiso adquirido con la ciudadanía de Puerto Real.

Sobre el salario que percibirá, después de que el concejal Antonio Romero recordase que Salvador venía percibiendo por su labor profesional la cantidad de 88.000 euros al año, y que ahora percibirá del Ayuntamiento alrededor de 61.000 euros, también se abrió un debate. El andalucista Fernández acuso a Salvador de usar un “tono victimista con un fin puramente manipulador”, asegurando que “la intención de la alcaldesa no es irse a su trabajo para ejercer una mínima labor asistencial sino la de no perder ni un euro de su salario puesto que no puede cobrar más de 61.000 euros en el Ayuntamiento porque la ley no se lo permite”.

Por su parte, el PSOE de Puerto Real se abstuvo, no sin antes criticar la “incoherencia” de los miembros del actual Gobierno que “la pasada legislatura consideraban que el sueldo de 48.000 euros anuales de Elena Amaya era excesivo mientras que ahora ven bien los 61.000 euros de Aurora Salvador”.

Otro de los asuntos que también generó polémica fue el nombramiento de representantes de la corporación en órganos colegiados, ya que los andalucistas acusaron a la Confluencia de Izquierdas de mantener un acuerdo encubierto con el Partido Popular para sacar adelante cuestiones como los sueldos de los concejales, que “se ha pagado” con una representación del PP en los consejos de administración de Electricidad Puerto Real y EPRESA. “Hagan público los acuerdos a los que han llegado a puerta cerrada, que se hacen más llamativos viniendo de grupos políticos que han pregonado la transparencia y el buen gobierno”, dijo Fernández.

Sobre esto también recibieron críticas por parte del PSOE, que criticó que el nuevo Gobierno se haya adjudicado en las empresas públicas (GEN y EPSUVI) una mayoría” que no es representativa de lo emanado en las urnas el pasado 28 de mayo”.

“¿De verdad este es el inicio del mandato? Es vergonzoso que la Confluencia de Izquierdas haga una pinza con el Partido Popular para cerrar una mayoría absoluta que no tienen en los consejos de administración. Esto es lo que nos queda por ver”, dijo la ex alcaldesa socialista, Elena Amaya, en el pleno.