'Diversas Festival', una cita para celebrar el activismo LGTBIQ+ en Puerto Real

La Asociación Amare LGTBI+, con la colaboración del Ayuntamiento de Puerto Real, organiza el Diversas Festival, una jornada dedicada a la reflexión, el feminismo y la cultura inclusiva. El evento se celebrará el sábado 22 de noviembre en el local del Club Social Exartes (C/ San Alejandro, 41) y contará con entrada gratuita. El programa incluye debates, charlas, música en directo y un espectacular show drag, ofreciendo un espacio único para aprender, compartir experiencias y disfrutar.

Programa del Diversas Festival

Inauguración a cargo de la Asociación Amare, el área de Feminismos-LGTBIQ+ del Ayuntamiento y asociaciones feministas de la provincia. 17:30 h. ¿Cómo hemos llegado nosotras aquí? Mesa de debate sobre el papel y la visibilidad de la mujer en el activismo LGTBIQ+, con Manolita Chen y Susana Domínguez .

Este festival busca visibilizar la lucha feminista y LGTBIQ+, que siempre deben ir de la mano, y ofrecer un espacio para el aprendizaje y la celebración.