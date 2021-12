El certificado de vacunación aún no es un requisito en el Hospital de Puerto Real

El BOJA de este martes 7 de diciembre ya recogía la orden de la Consejería de Salud y Familias, por la que se establece la medida preventiva de salud pública relativa al certificado Covid-19 o prueba diagnóstica para el acceso a centros sanitarios con internamiento y centros sociosanitarios de carácter residencial; es decir, las requisitos que a partir de ya tienen que cumplir los usuarios para visitar el hospitales y residencias.

Desde ahora, las personas mayores de 12 años, visitantes y acompañantes de pacientes hospitalizados, puedan acceder a estos centros de titularidad pública o privada, siempre que dispongan de un certificado Covid-19 o prueba diagnóstica emitido por el servicio público de salud o por un laboratorio autorizado.

Sin embargo, el certificado de vacunación, al menos hasta este viernes, no está siendo un requisito para acceder al Hospital Universitario de Puerto Real, en el caso de los familiares que acompañan a pacientes hospitalizados. Para el acceso, sí es necesario presentar el pase que se facilita a los acompañantes (uno por persona ingresada) acompañado del DNI. Tampoco se solicitaba a las personas que acudían a las consultas externas, ni a pacientes ni a acompañantes de éstos.

El certificado de vacunación, con las dos dosis del fármaco contra la Covid 19 sí es ya un requisito instaurado en residencias de mayores como ‘Joaquina de Vedruna’ en Puerto Real. Desde este jueves se está solicitando a todos los visitantes que acuden al centro.

Para la lectura y verificación de los códigos QR que aparecen en el certificado están usando la aplicación de Andalucía Salud y “la verdad es que se ha hecho todo con mucha naturalidad y nadie ha puesto ningún impedimento”, explica Mamen Ruiz, directora de la residencia.

Sí reconoce que el jueves hubo algunos familiares que no sabían de la nueva norma y llegaron al centro sin el documento. “En estos casos hicimos como en totas ocasiones: el residente salió al porche durante la visita de los familiares, guardando la distancia de seguridad y usando mascarilla”.

De este modo, la Residencia es un espacio al que no accede nadie que no tenga la pauta completa de vacunación. Eso también ocurre con los residentes, que están todos vacunados con las tres dosis, y con el personal del centro, que también recibió el tercer pinchazo del fármaco el pasado martes.

HOSTELERÍA: “No podemos tener un ‘camarero/policía’ en cada puerta”

La más que posible implantación del ‘Pasaporte Covid’ como requisito para acceder a los establecimientos de hostelería no es una medida que por ahora está sentando bien a los hosteleros de Puerto Real.

Pedro Marchan, gerente el conocido bar ‘El Calvo’, tiene muchas dudas sobre su uso. “No podemos tener un ‘camarero/policía’ en cada puerta”, dice. El hostelero cree que en bares de mucho trasiego va a ser muy complicado. “Hasta el momento se están cumpliendo las norman que no han impuesto, como los aforos, las distancias y todo lo que nos han ido ordenando. Sí se implanta, se cumplirá, claro está, pero va a ser una locura y vamos a tener que tener a una persona dedicada a eso en exclusiva y no sé si vamos a poder soportarlo”, dice.

En la misma línea está Conchi Moreno, del céntrico ‘Bar Arca – Casa Ramón’. Tiene dudas sobre cómo se implantaría en caso de que se decida hacerlo. “Por un lado lo veo bien, por la seguridad de todos, pero creo que es muy poco operativo. Esto es un bar en el que entra mucha gente para los desayunos. Clientes que entran cinco minutos, se toman un café y se van”, explica. Cree que quizás sea más sencillo en restaurantes en los que los clientes entran a la hora de la comida y la cena y están mucho tiempo en ellos, pero no para bares en los que, como en el suyo, en tiempo de consumición es muy bajo. “Para pedirle el pasaporte Covid a todo el que entra necesito un camarero en la puerta solo para eso”, dice. Además, señala que “en nuestro bar hay cuatro puertas, que las tengo que tener abiertas para el tema de la ventilación. ¿Qué pongo a una persona en cada una de ellas?”, se pregunta.