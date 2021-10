Un camión pierde una carga de boniatos y sigue su camino dejándola en la carretera

La Policía Local de Puerto Real ha abierto este lunes una investigación tras producirse un hecho insólito. Un camión, que circulaba por rotonda de la Avenida de la Constitución con José Saramago del municipio, ha perdido gran parte de la carga que llevaba y ha continuado su camino como si nada hubiese ocurrido. Al menos, el conductor, no se ha parado a recoger más de una treintena de cajillos de boniatos que se han quedado regados en la carretera, cortando el tráfico.

Han tenido que ser los servicios municipales de limpiezas los encargados de retirar la carga de la carretera, después de que la Policía Local cortase el tráfico para evitar un accidente.

Por el momento se desconoce la procedencia y destino del vehículo (la rotonda da acceso a la autopista y a la autovía) ni los motivos por los que no se ha parado tras el incidente. Entre las hipótesis está desde que el conductor no se hubiese percatado de que había perdido la carga hasta que se tratase de mercancía no legal.