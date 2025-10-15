¿Una barbacoa en el Río San Pedro? Estos son los permisos que necesitas

Este miércoles, 15 de octubre, comienza el periodo en el que está permitido realizar barbacoas en las zonas habilitadas para ello en el Río San Pedro de Puerto Real: el parque Batalla del Trocadero (eucaliptos) y en Defensa de las Libertades (en la esquina conformada por el Paseo Marítimo, la Avenida Argentina y la prolongación de la calle Uruguay).

Para poder disfrutar de estas zonas, las personas interesadas deben comunicarlo previamente al Ayuntamiento, a través de la sede electrónica municipal, mediante instancia en el Registro General del Ayuntamiento o personalmente en el Centro Cívico del Río San Pedro.

El horario permitido para la realización de barbacoas será de 8.00 a 22.00 horas. Entre las normas a respetar se encuentran utilizar barbacoas metálicas con patas para evitar el contacto directo con el suelo, y no emplear maderas ni restos vegetales para encender o mantener el fuego, salvo el carbón comercial distribuido, depositar los restos en los contenedores, mantener cautela para evitar incendios o la utilización de equipos musicales o sistemas que puedan provocar afección acústica.

Los usuarios de las barbacoas serán responsables de los daños y perjuicios que puedan provocar y deberán identificarse ante los agentes de la autoridad si así se les requiere. Los agentes de la autoridad podrán ordenar la finalización del evento y la retirada de los participantes si las circunstancias lo aconsejan, sin perjuicio de denunciar los hechos que lo motiven. La práctica de la barbacoa no autoriza la acampada o pernoctación, ni la entrada de vehículos al lugar habilitado.

El responsable municipal de arbolado, Antonio Gil, ha señalado que “esta iniciativa busca ofrecer a la ciudadanía un espacio seguro y adecuado para disfrutar de actividades al aire libre, fomentando al mismo tiempo el respeto por el entorno natural y la convivencia pacífica. Pedimos colaboración a la ciudadanía para que respeten los periodos en los que pueden llevarse a cabo barbacoas para evitar problemas".