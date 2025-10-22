AxSi Puerto Real lleva los problemas del IES Virgen del Carmen ante el Defensor del Pueblo Andaluz

Andalucía Por Sí en Puerto Real, ha llevado ante el Defensor del Pueblo Andaluz, la situación que sufre la comunidad educativa del IES Virgen del Carmen desde hace ya más de un año, tras la paralización de las obras de ampliación y mejora del centro. Una problemática que se dilata en el tiempo y que ha sido motivo de queja por parte de padres, madres, docentes y alumnado, en multitud de ocasiones.

Según el portavoz del grupo municipal de AxSí, Alfredo Fernández, las quejas persistentes de este colectivo alertan del “grave deterioro” en las instalaciones del instituto. “Goteras, filtraciones, humedades y el mal estado de los techos y cubiertas, que se ven agravadas cada vez que llueve intensamente”, es el lastimoso escenario que recuerdan los andalucistas.

“Estos problemas no son hechos aislados e incluso el mismo centro ha llegado a interrumpir clases en días de lluvia por el agua que entra en pasillos y aulas. También se ha denunciado la caída de placas de escayola del falso techo del salón de actos como consecuencia de la humedad estructural”, asevera Fernández. Además, añaden que a esta problemática se le une la paralización de las obras del nuevo edificio aún en construcción, “tras las múltiples promesas de la Delegación de Educación, que caen continuamente en saco roto”.

En este aspecto, el portavoz andalucista destaca en la denuncia presentada ante el Defensor del Pueblo Andaluz que la persistencia de esta situación “pone en riesgo” no solo el normal desarrollo de la actividad educativa, sino la “seguridad física del alumnado, profesorado y personal no docente, además de vulnerar el derecho a un entorno escolar digno y salubre”.

Además de la denuncia, AxSí solicita al Defensor del Pueblo Andaluz que se investigue y actúe con la urgencia necesaria adaptándose para ello medidas concretas como “visitar o encomendar un análisis técnico pormenorizado para constatar el estado real de las instalaciones, y que se acometa de forma inmediata las obras estructurales necesarias, exigiendo plazos concretos y un seguimiento público de los trabajos”.

Por último, para Fernández es fundamental “exigir responsabilidad política y administrativa ante las promesas incumplidas, de modo que no se repita que una inversión prevista se eternice en el tiempo perjudicando a todo un centro que es para Puerto Real una referencia educativa”.