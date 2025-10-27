AxSí pide al gobierno de Puerto Real atención urgente a los vecinos afectados por las obras de Trocadero Park

Una representación de Andalucía Por Sí en Puerto Real, encabezada por su portavoz, Alfredo Fernández, ha visitado en los últimos días a los vecinos de Marina de la Bahía que se están viendo afectados por las obras del centro comercial Trocadero Park.

Los andalucistas se hacen eco de las quejas vecinales por los “incumplimientos” de las promesas que el equipo de Gobierno, que se comprometió a una serie de actuaciones como “rebajes de acerado que no se han realizado, o la ausencia de un alumbrado público adicional en la calle Temporal como contemplaba el proyecto inicial”

Desde AxSí lamentan que el gobierno municipal se “desentienda” completamente de estos vecinos que están reclamando que haya un equilibrio y una coordinación entre la actividad comercial y la vida diaria de los residentes de la zona, algo que es fundamental dicen “para la necesaria integración del nuevo parque comercial con la zona residencial”.

“Es un proyecto que los partidos de la Confluencia votaron en contra en el anterior mandato, cuando estaban en la oposición, y ahora lo asumen y defienden en un episodio más de cambio de discurso, y hacen oídos sordos a las necesidades de los vecinos a los que les prometieron una obra que dista mucho de la realidad”, dice Alfredo Fernández.

Los vecinos de la zona esperan con miedo la llegada de las primeras aguas, ya que saben de buena mano que no se le ha dado alternativa al sumidero natural que suponía el descampado de calle Temporal para las aguas pluviales. Temen que se provoquen inundaciones dado que el agua buscará salida por cualquier otro lado, “sabiendo que GEN no ha resuelto aún el compromiso de que se haría en el mes de septiembre una nueva canalización”, explican los andalucistas.

Desperfecto en viviendas del entorno del Trocadero Park / DCA

“Vemos venir que el Ayuntamiento va a recepcionar unas obras en las que se ven los desperfectos en el entorno urbano, e incluso dentro de las viviendas que están sufriendo de grietas a causa de los movimientos de tierras”, asevera el portavoz de la formación andalucista.

“Alcorques donde los árboles han sido arrancados y no repuestos, señalética confusa e incluso tapada con árboles; todo un despropósito del que los vecinos no encuentran en el gobierno municipal una mano tendida que solucione sus problemas, a pesar de que se le ha insistido en varias ocasiones”, explica el edil en la oposición.

Por todo ello, solicitan a Aurora Salvador y al concejal de Urbanismo, José Antonio Montilla, mayor atención en la zona, y que cumpla con la palabra dada a los vecinos de Marina de la Bahía, “solucionando los problemas ocasionados por el sufrimiento de unas obras que vienen soportando con mucha paciencia”.

Finalmente, Alfredo Fernández ha querido aclarar que “estamos a favor de este proyecto y los vecinos también, pero no podemos permitir que se generen problemas que, lejos de solucionarse, quedan en el olvido y se dé la callada por respuesta”.