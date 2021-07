La alternativa de circulación en el Río San Pedro no soluciona el problema del autobús

El problema de comunicación en la barriada Río San Pedro, originado a consecuencia de las obras que se acometen en la Avenida Argentina, se ha solucionado parcialmente. El Ayuntamiento, gracias al acuerdo alcanzado con la Dirección General de Carreteras, ha habilitado una salida provisional por la calle Proa, para que los residentes en el barrio puedan enlazar con el acceso a Cádiz sin tener que utilizar la alternativa por la Avenida de Portugal, en el polígono El Trocadero, que suponía un rodeo de más de cinco kilómetros.

Pero eso no ha evitado las protestas vecinales que se han producido en los últimos días en el barrio. Este jueves se celebró una nueva concentración, menos tensa que la que se originó el miércoles cuando el desvío alternativo aún no había entrado en funcionamiento, en la que se puso de manifiesto que el problema sigue vigente para el transporte público, ya que el servicio de autobuses interurbanos no puede usar la salida provisional ahora operativa.

“La medida supone un alivio para los usuarios de los vehículos particulares, pero no sé acepta que el transporte público tenga que seguir dando un rodeo de más de 5 km para tomar la salida en dirección Cádiz”, dice la Plataforma Vecinal Río San Pedro.

Los residentes en la barriada puertorrealeña entienden que la situación geográfica de la barriada, en el centro de la Bahía, debería ser “un buen punto de partida para tener una buena comunicación”. Sin embargo, en el tema del transporte público ya llueve sobre mojado. Lamentan que a los problemas endémicos de este servicio, denunciado en multitud de ocasiones por la poca frecuencia y baja capacidad, se suma ahora la modificación del itinerario, que alarga aún más los trayectos y los tiempos de espera.

Además, circunstancialmente, se han encontrado que el nuevo trayecto que deben realizar los autobuses les lleva hasta la puerta de la factoría de Airbus Puerto Real, donde este jueves se produjo un corte de carretera como protesta por la situación de los trabajadores de la planta, lo que impedía el paso de los vehículos.

Así, la mayor parte de los colectivos vecinales del barrio han acordado pedir al Ayuntamiento de Puerto Real una solución provisional integral, que posibilite a los autobuses realizar el desvío y evitar así un mayor empeoramiento del servicio público de transporte. De la misma forma, se acordó que en el caso de que no se atiendan las demandas vecinales se intensificarán las protestas. Hay que recordar que estos desvíos se han establecido a consecuencia de las obras en la Avenida Argentina, que el Ayuntamiento ha fijado en unas dos semanas.