175.000 euros de aguinaldo en Puerto Real gracias a la ONCE

No te solucionan la vida, pero arrancar el puente de diciembre y afrontar la Navidad con 35.000 euros extras, es un aguinaldo más que atractivo que han recibido cinco vecinos de Puerto Real. Son los que el pasado lunes se cruzaron con Fernando Miranda, vendedor de la ONCE en la Villa, que vendió cinco cupones del 53241, el número agraciado en el sorteo del cupón diario del 5 de diciembre. Cada boleto está premiado con 35.000 euros, por lo que este afiliado a la ONCE repartió en Puerto Real 175.000 euros.

“Me enteré porque un cliente, con el que tengo gran amistad, me llamó para decírmelo. No me había dado ni tiempo a mirar el sorteo”, dice Fernando Miranda. Entre los afortunados hay clientes habituales y “alguno que acudía al Hospital Clínico de Puerto Real”. Y es que Fernando es vendedor ambulante de la ONCE, que reparte suerte por distintos puntos de la ciudad dentro de su ruta. “Así reparto más los premios”, dice el vendedor, afiliado desde hace ya unos ocho años.

Esta es la primera vez que Fernando da un premio de esta categoría, pero está convencido de que será “el primero de muchos”. Además, advierte: “El uno de enero es el sorteo especial de Navidad y el premio lo voy a dar yo, así que nadie se olvide de comprarme el numerito”.