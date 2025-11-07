El agradecimiento de María José Santiago a un bazar de Puerto Real: "Son personas maravillosas"

Criticas, recomendaciones, quejas o felicitaciones. Los comercios y empresas se ven sometidos a continuas valoraciones en las redes sociales, que pueden remar a favor y cargar una mochila (a veces injusta) muy complicada de sobrellevar.

Pero a veces, por casualidad, se producen encuentros inesperados y acciones cotidianas que ponen de relieve el valor del comercio de proximidad y acaba saltando a las redes. Además, ayuda mucho más si la protagonista es una reconocida artista, como ha ocurrido en Puerto Real.

Ha sido la propia cantante, la jerezana María José Santiago, la que ha utilizado su perfil oficial en las redes sociales para agradecer el trato que recibió en un bazar Puerto Real.

“Hoy quiero rendir un pequeño homenaje a estas dos personas maravillosas”, comienza contando la artista en un post. En él relata que el pasado sábado entro en este bazar, situado en la calle Nueva de Puerto Real, y se dejó olvidada una chaqueta. “¡Cual fue mi sorpresa cuando me buscaron por todas las calles colindantes, hasta que me encontraron y me entregaron mi prenda!”, relata.

Ella, se volvió junto a las trabajadoras del bazar hasta el establecimiento para tomarse allí una foto. “Les dije que, públicamente, les iba dar las gracias porque no se merecen menos. Personas buenas hay en todo el mundo. Muchísimas gracias”, escribió María José Santiago.

La artista jerezana no recordaba el nombre del bazar, pero sí su ubicación “junto al Bar Dorado”. Se trata exactamente del Bazar Euro Boom, situado en el número 24 de la calle Nueva, frente al Mercado de Abastos.

La propia artista había invitado a sus seguidores a que comentasen qué les ha parecido la historia, y así ha sido. “Verdad, María José. Gente buena hay, sean de donde sean. Que la gente vea al ser humano y no al país del que es”, decía una seguidora. “Eres grande como persona y como artista. Y a ellas, felicitarlas y decirles que ojalá haya muchas personas así”. “Pues sí que son muy buenas personas. Son muy queridos en Puerto Real”, añadían otros.