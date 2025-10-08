AFEMEN celebra este viernes en Puerto Real el Día de la Salud Mental

La Asociación de Salud Mental, AFEMEN, celebra el próximo viernes en Puerto Real, día 10 octubre, el acto conmemorativo del Día Mundial de la Salud Mental, que este año tendrá como lema ‘Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental’. En la calle De la Plaza (esquina con Ancha) se instalará una mesa informativa de 10:00 a 14:00 horas. Este espacio se convertirá, al mismo tiempo, en un punto de encuentro desde el que se informará y sensibilizará a la ciudadanía, para contribuir a la visibilización de la salud mental, así como de las carencias y dificultades existentes en la atención sanitaria y social a las personas afectadas por problemas de salud mental.

Además, a las 10:00 horas, será el acto institucional en el que la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, procederá a la lectura de la proclama de este día. Tras ello, personas con experiencia propia de AFEMEN darán lectura a un manifiesto. En este acto participarán también otros miembros de la corporación municipal, así como representantes de otras entidades locales. Otra acción prevista es la iluminación en el color de la salud mental en Andalucía, el verde, de edificios municipales como la Casa Consistorial.

Con el lema de este año, ‘Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental’, se quiere resaltar que todas las personas somos vulnerables ante crisis y emergencias que pueden afectar la salud mental, por lo que urge impulsar la prevención, fortalecer apoyos comunitarios y mejorar los servicios públicos desde una cultura de empatía y cuidado mutuo.

Desde AFEMEN recuerdan que la salud mental, base del bienestar social, se fortalece en contextos de paz y justicia, pero se deteriora ante guerras, catástrofes y desigualdad, impactando de forma especial en la infancia. Se reclama atención psicológica especializada, solidaridad y acompañamiento a las víctimas, junto con comunidades de aprendizaje y guías para afrontar emergencias. También se proponen medidas prácticas como evitar la sobreinformación, expresar emociones y crear redes de apoyo, concluyendo con un llamamiento a reforzar vínculos y derechos como esencia de la salud mental y motor de recuperación.

Y, por todo ello, se hace un llamamiento a instituciones públicas, agentes sociales, profesionales y ciudadanía para aumentar los recursos destinados a la salud mental, creando una red psicosocial especializada en emergencias y promoviendo enfoques comunitarios que reduzcan vulnerabilidades.

Se pide impulsar planes de emergencia con perspectiva de género y carácter multidisciplinar, garantizar apoyos emocionales e intervenciones tempranas basadas en la escucha activa, y considerar la salud mental en cada crisis mediante diagnóstico de necesidades, planes de acción y evaluación de impacto. Finalmente, se invita a participar en las actividades del Día Mundial de la Salud Mental 2025, para visibilizar que la salud mental debe formar parte esencial de la prevención, intervención y reconstrucción ante emergencias que afectan a toda la población.

La conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental cumple 33 años, y cuenta con el apoyo de la OMS (Organización Mundial de la Salud) y en ella participan numerosas personas y entidades del Estado español y de todo el mundo.