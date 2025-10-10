Adelante Andalucía reivindica que la mitad de las nuevas inversiones de la PIE en Puerto Real son propuestas suyas

Adelante Andalucía Puerto Real celebra que casi la mitad de los proyectos incluidos en las modificaciones presupuestarias aprobadas este pasado miércoles en el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Puerto Real son propuestas impulsadas por la formación andalucista. “Del total de los tres millones de euros procedentes en gran parte del incremento de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), más de un millón están destinados a casi la veintena de proyectos que hemos impulsado sobre el modelo de ciudad que defiende Adelante Andalucía más sostenible, amable, habitable y accesible, que genera empleo y mejora la vida en los barrios”, señala el portavoz local, Antonio Gil.

En este sentido, Gil destaca que “además de invertir en la ciudad, se generarán alrededor de dos docenas de puestos de trabajo y se priorizarán las actuaciones en las barriadas obreras y periféricas de la ciudad, en las zonas históricamente más abandonadas, y todo ello con una perspectiva a favor del medio ambiente y de lucha contra el cambio climático, donde se priorizarán las zonas verdes y las sombras, así como la accesibilidad de las personas con diversidad funcional”.

Asimismo, el portavoz celebra este resultado señalando que “hoy se demuestra que el buen trabajo realizado durante estos dos años está dando sus frutos. Muchas de las ideas, estudios y proyectos que impulsamos cuando no había financiación ahora podrán ejecutarse, beneficiando a toda la ciudadanía de la Villa”.

Entre las actuaciones que se pondrán en marcha bajo la firma de Adelante figuran la inversión de casi 200.000 euros en infraestructuras verdes, nuevas plantaciones, renovación de parques infantiles, incorporación de nuevas zonas ajardinadas, mobiliario urbano y la creación de islas de sombra. También se incluye la instalación de semáforos adaptados para personas con discapacidad visual o nueva señalética de tráfico, mejoras en el mantenimiento y ampliación de zonas verdes de los colegios, así como la adquisición de nuevos ordenadores para facilitar el trabajo a los empleados municipales.

En materia de Memoria Democrática, “vamos a cumplir la deuda de la Villa con las familias de represaliados con la incorporación de una partida para realizar pruebas de ADN para la futura identificación de sus familiares”, explica el portavoz.

Destacan en Adelante Andalucía que estos proyectos “no son fruto de la improvisación, sino del compromiso de Adelante Andalucía con un modelo de municipio sostenible, accesible y pensado para la gente que apuesta por los espacios públicos como elementos dinamizadores de la sociedad. Son actuaciones que nacen del diálogo con los colectivos y con la ciudadanía, y que ahora podrán hacerse realidad gracias a una gestión responsable y a la llegada de recursos adicionales”.

Por último, Antonio Gil destaca la colaboración dentro del equipo de gobierno con el que “estamos demostrando que tenemos un modelo de ciudad claro y trabajamos con coherencia y visión de futuro. Hoy podemos decir con orgullo que casi el 50% de las inversiones aprobadas llevan el sello de Adelante Andalucía, y que eso se traducirá en mejoras visibles para toda la Villa”.