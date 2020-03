La Villa decidirá esta tarde si cancela las procesiones de Semana Santa

El Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Puerto Real mantiene la celebración de la Semana Santa de Puerto Real, de momento. Este sábado se ha convocado un Pleno de Hermanos Mayores, que se celebrará a las seis de la tarde, en el que se va a tomar la decisión al respecto.

Hasta el momento, el Consejo ha emitido un comunicado con las medidas tomadas ante la situación actual provocada por el COVID-19. Sí han suspendido de manera definitiva el Pregón de Exaltación al Costalero y los besamanos de las Imágenes titulares de las Hermandades locales. También se suspende el Pregón de Semana Santa 2020 previsto para el próximo Domingo de Pasión en el Teatro Principal, que ha cerrado el Ayuntamiento, así como todas las presentaciones de carteles y cabildos.

El Consejo Local explica en el comunicado, sobre los cultos internos de cada Hermandad, que son las propias corporaciones las que tienen la potestad y la responsabilidad de decidir sobre la supresión o celebración. No obstante, todos han quedado suspendidos. Sobre la celebración o no de la Semana Santa de Puerto Real, el Consejo no se ha pronunciado, pero sí ha convocado un pleno de Hermanos Mayores para esta misma tarde. Hasta el momento sólo recomiendan “no realizar ensayos de cuadrillas de costaleros ni traslados de pasos procesionales, hasta que las autoridades municipales y sanitarias no lo estimen oportuno. También se ha paralizado la venta de sillas para la carrera oficial. “Nos encomendamos a la intercesión de nuestra Patrona, la Santísima Virgen de Lourdes para que vele por todos nosotros”, finaliza el comunicado del Consejo.