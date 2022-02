La Villa estrena nueva fase de 'Pronto': Cien patinetes, 50 paradas y un sistema inteligente

El servicio Pronto Movilidad, iniciativa que se incluye en el proyecto Puerto Real +Ciudad’, ha arrancado esta martes una segunda fase. Después de la experiencia piloto que se cerró el pasado 31 de diciembre y que consistió en prestar un servicio de movilidad sostenible mediante el uso compartido de motos eléctricas, el Ayuntamiento de Puerto Real, a través del Grupo Energético (GEN) arranca ahora un proyecto similar sustituyendo las motos por patinetes eléctricos.

Este martes, la alcaldesa, Elena Amaya, ha dado detalles del nuevo servicio junto a Javier Aparicio, director de relaciones instituciones de ‘Bird Rides’, la empresa que implanta el servicio en el municipio, ya que en esta ocasión se camina de la mano de la inversión privada. Desde ahora, cien patinetes eléctricos van a estar disponibles en la ciudad, distribuidos por los 50 puntos que se han habilitado por todo el municipio, incluyendo el Campus Universitario y la barriada Río San Pedro.

Uno de los inconvenientes que el Ayuntamiento detecto en la experiencia anterior fue el escaso número de vehículos y el horario limitado. Por eso, en esta ocasión, además de contar con una flota mayor, el servicio se va aprestar las 24 horas del día, siete días a la semana. Esta segunda fase también se plantea como una experiencia piloto que durará seis meses, con opción a prorrogarlos otros seis meses más.

Su utilización será prácticamente idéntica. Para convertirse en usuario de pronto habrá que descargar la App ‘Bird – Viaja de forma eléctrica’, registrase e introducir un método de pago para poder desbloquear los patinetes y comenzar a usarlos. Su utilización deberá tener como punto de partida una de las 50 paradas, y como destino otra. De tal modo que, una vez que se inicie un viaje, el tiempo comenzará a correr (también el precio) y no se detendrá hasta que se estacione en uno de los puntos habilitados.

A la espera de que el municipio desarrolle una nueva ordenanza municipal para el uso de este tipo de vehículos, el sistema ya cuenta con métodos inteligentes para, por ejemplo, impedir que se use en una calle peatonal. Al tratarse de un sistema geolocalizado, cuando el patinete entre en una calle de uso exclusivo para peatones, este se detendrá. También se ha implantado un sistema para limitar la velocidad a 15 km/h en las “zonas calmadas”, que son aquellas en las que el tráfico se limita a 20km/h. La velocidad máxima que podrá alcanzar el patinete, siempre y cuando este permitido, es de 25k/h. La autonomía de cada uno de los vehículos va a depender del nivel de batería, la orografía de la zona de uso o del peso de su conductor, entre otros. No obstante, de media, se estima que tenga unos 25 kilómetros de autonomía.

Bird Rides, la empresa que gestiona el servicio, esta presenta en 350 ciudades de 30 países. Puerto Real es, por el momento, la undécima localidad de España en la que se implanta y la segunda de la provincia tras El Puerto. Actualmente la flota global de la empresa supera los 221.000 vehículos.

UN SISTEMA PARA ‘BLOQUEAR’ A CONDUCTORES EBRIOS

La seguridad es un aspecto muy a la hora de usar estos vehículos, por ello se apela a la responsabilidad y sensatez de todos sus usuarios. No obstante, se están desarrollando métodos para intentar evitar que conductores en estado de embriaguez puedan acceder al servicio. De momento se ha desarrollado una especie de prueba de habilidad en la propia aplicación que habrá que superar antes de cada viaje. De no superarse, no se desbloqueará el patinete y no se podrá viajar con él.