Amaya prepara con los vecinos del Río su próximo encuentro con la Autoridad Portuaria

El compromiso que la alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, adquirió con los vecinos del Río San Pedro de “liderar” sus históricas demandas empieza a dar los primeros pasos. Este miércoles, Amaya se va a reunir con el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Cádiz, Martín Vila, para abordar el servicio de transporte público de autobuses entre la localidad puertorrealeña y la capital. Por otro lado, el 12 de noviembre, el encuentro será con la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez.

Para preparar ese segundo encuentro, la primera edil y el teniente de alcaldesa de Urbanismo, Carlos Salguero, han mantenido un encuentro con representantes de la Plataforma Vecinal Río San Pedro. El objetivo de esta reunión era el de compartir la información de la que dispone la Plataforma referente a las descargas de graneles, las leyes europeas que se los vecinos aseguran que “se incumplen en el Bajo de la Cabezuela”, los estudios elaborados sobre contaminación ambiental y la sentencia del Puerto de Alicante tras el contencioso que emprendieron distintas asociaciones de vecinos por un caso muy similar al de Puerto Real.

En la reunión se pretendió fortalecer las tesis de los vecinos del Río San Pedro que llevan años “denunciando esta actividad contaminante” y reclamando una solución, para que se sumen a los estudios de los que el Ayuntamiento dispone y se expongan a la presidenta de la Autoridad Portuaria. La Plataforma Vecinal señala que, “aparte de los trabajos que hemos realizado en el último año a este respecto, también hemos recopilado todas las informaciones de otros vecinos de la barriada que llevan años trabajando esta reivindicación”. Por ello, mantienen que sólo siguen dando pasos adelante gracias al esfuerzo de los vecinos que ahora trabajan activamente por el barrio y de aquellos que lo hicieron en etapas anteriores.

Desde la Plataforma Vecinal Río San Pedro reconocen que las medidas correctivas proyectadas por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz en la dársena de La Cabezuela para evitar el polvo en suspensión representan un avance, “pero la solución completa para esta problemática pasa por la construcción de naves cerradas en depresión para la manipulación de estos graneles sólidos contaminantes, evitando así su dispersión pulverulenta en el entorno”.

Los vecinos de esta barriada puertorrealeña inciden en que las medidas propuestas desde la administración que preside Teófila Martínez “no solucionan el problema de la difusión de las partículas”. A esto le suman que consideran que estas posibles soluciones no respetan la legalidad vigente, de manera que se prosigue “con su incumplimiento, dado que, con las prácticas actuales, no se corrige la mala calidad del aire”.