Unidas Podemos lamenta la incapacidad de Amaya de lograr unidad en lo referente al suelo de Delphi

El grupo municipal de Podemos e Izquierda Unida ha denunciado el “ exceso de ruido y poca claridad” sobre los futuros usos de los terrenos de Delphi. “Nos sorprende el extraordinario entusiasmo de Elena Amaya con el proyecto de un grupo inversor del Cádiz CF y la escasa información que ha proporcionado del mismo”, dice el grupo en un comunicado.

La formación progresista lamenta que un tema tan importante para el municipio, para la Bahía y para la provincia, la alcaldesa no haya reunido a los distintos grupos municipales para informarles. También censuran que tampoco lo haya hecho con los vecinos de la barriada Río San Pedro. En este caso señalan que la Plataforma Vecinal sí ha mantenido un encuentro con la presidenta de la Autoridad Portuaria, Teófila Martínez, pero no con la alcaldesa de Puerto Real, de quien no han recibido información.

A la formación política le parece lamentable que Amaya, de modo personal, esté “asumiendo un camino que no tendría retorno, sin realizar consulta alguna a los demás grupos municipales”. Por ello se preguntan si sus socios de gobierno, los andalucistas de AxSí, están de acuerdo con que Puerto Real apueste decididamente por el proyecto de este grupo inversor o, como expresaron en otra ocasión sobre este tema, es una decisión unilateral y exclusiva de Elena Amaya.

“Nos parece poco propio que la representante municipal en vez de liderar, coordinar y buscar una solución consensuada, salga sola y sin argumentos ni trabajo previo, envuelta en la bandera de Puerto Real, a una evidente búsqueda de confrontación, de hacer ruido sin objetivo de consenso ninguno”, expone Unidas Podemos. “Aunque parece claro que ella entiende que puede tomar decisiones sin debatirlas con la Corporación municipal y después expresa que queda decepcionada porque nadie le sigue en el Consejo de la APBC”, añaden.

En el mismo comunicado, Unidas Podemos deja clara su postura frente a los terrenos en cuestión: “Los suelos de Delphi deben ser de tipo industrial y tecnológico, sin graneles, que sea generador de riquezas y de empleos, y que respete el medio ambiente y la salud”.

De esta forma, rechazan y piden garantías de que los usos previstos para dicho espacio no sean para actividad de depósito ni manipulación de graneles. “No olvidemos que dichos terrenos fueron sustraídos a la naturaleza como medio de posibilitar el desarrollo y crear empleo, y no para actividades que pudieran ser más relacionadas con el ocio”.

De este modo, valoran y defienden el trabajo de los colectivos y asociaciones vecinales, que vienen trabajando desde hace años en esta misma dirección de búsqueda de proyectos que proporcionen desarrollo y empleo, así como actividades que respeten el medio ambiente y la salud, y que parece que ahora con tanto ruido quedan al margen y no cuentan con ellos.

Desde Unidas Podemos expresan que “es de todos sabido que el proceso de expropiación lleva un recorrido de 5 años, desde que se inició siendo presidente el socialista José Blanco y que la propia Amaya ha votado favorablemente en varias ocasiones. Por eso, plantean distintas preguntas: “¿Por qué ahora cambia de criterio y establece que ese proceso no era el correcto, después de haberle dado continuidad votando a favor en varias ocasiones? ¿Por qué ahora se ampara en la defensa de la salud de la vecindad? ¿Durante todo este transcurso no merecían también protegerse la salud? ¿Por qué durante todo este tiempo no ha defendido el interés público y vecinal y ahora sí lo hace con el interés privado? ¿Dónde están los esfuerzos por eliminar otro factor tan contaminante, y perjudicial para la salud, como el tendido de los cables eléctricos? ¿O su implicación en la exigencia de que la APBC actúe y realice la descargas bajo techo, evitando la contaminación y el perjuicio para la salud? Cuando hay tanto énfasis en un tema sin reconocer y actuar sobre otros que también perjudican, se ofrecen dudas de que tanto ardor político tenga que ver en este caso con la salud y el bienestar de las vecinas y vecinos”.