Unidas Podemos cree que el 2021 ha sido "un año de fracasos" en Puerto Real

La coalición de Podemos e Izquierda Unida ha hecho balance del recién finalizado 2021, del que destacan las movilizaciones y luchas que en la Bahía se han producido. “Estamos convencidos de que sin ellas dejaremos de existir como pueblo, por lo que será necesario fortalecer las reivindicaciones de nuestros trabajadores y trabajadoras”, dice el grupo en la oposición en el Ayuntamiento de Puerto Real. Para ello, recalcan la necesidad de inversión pública. “Nuestro municipio necesita el impulso del Estado y de la administración autonómica, ya que ambas parecen tener claro que el final del astillero se acerca, pues la incapacidad para traer carga de trabajo y para poner en marcha un centro de formación avanzada (CFA), es manifiesta”.

Desean para este nuevo año que los vecinos puedan tener un trabajo digno “que les permita pagar las subidas de impuestos del Gobierno del PSOE y AxSí. Elena Amaya será recordada por haber tenido la poca decencia de subir los impuestos en plena pandemia”, dicen en un comunicado. Critican que el gobierno municipal no haya aplicado ninguna medida compensatoria ante las “muchas dificultades de la ciudadanía”, aunque consideran más grave la “incapacidad” del gobierno de Amaya “que no ha cumplido con sus presupuestos y casi 5 millones de los mismos no los ha invertido en las necesidades de la ciudad. Amaya vive anclada en la política de la austeridad y en el peor momento de muchas personas está destinando el dinero que no invierte a pagar deuda a los bancos”, aseguran dese Unidas Podemos.

De cara al nuevo año que acaba de arrancar, desean un pueblo “más amable, que permita una mejor movilidad para todos, más respetuoso con su medio ambiente, con un alumbrado público que ilumine nuestras calles adecuadamente y con una mayor participación de la ciudadanía”.

En su balance, la coalición califica el año 2021 como un año “lleno de fracasos”. Como ejemplo ponen que” tras aprobar la partida económica en los presupuestos y obtener una subvención para el cambio de las luminarias, anunciasen que se empezaría en el primer trimestre de 2022 y acto seguido cambiasen el destino de este dinero dejándonos a oscuras”.

Sin embargo, para UP, el “fracaso más sonoro” del mandato de Elena Amaya ha sido el “incumplimiento de una nueva relación de puestos de trabajos para los trabajadores municipales. Afirmó que con su capacidad la tendría lista en noviembre del 2019 y por ahora lo único que ha logrado es quitarles una parte de los salarios a los trabajadores municipales que menos cobran”, manifiestan.

La coalición de izquierdas cree que Puerto Real necesita “superar las salidas de tono y la generación de tensión, que es lo único que ha propuesto Amaya: ruido ante la falta de gobierno”.

De cara el recién estrenado año, Unidas Podemos apuesta porque se abandonen las “viejas práctica políticas” y se produzca un “acercamiento a la ciudadanía y a su realidad”. “Este nuevo año será decisivo para el futuro de Puerto Real. No queremos un pueblo sumiso, obligado a emigrar. Queremos ser un pueblo con pasado, con presente y con un gran futuro”.