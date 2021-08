Unidas Podemos pide la dimisión de Salguero por incumplir el mandato del pleno

Unidas Podemos Puerto Real ha solicitado la dimisión del primer teniente de Alcaldesa del Ayuntamiento de la Villa, Calos Salguero (PSOE), respecto a la propuesta de ampliación del Parque Natural Bahía de Cádiz. Unidas podemos recuerda que el pleno del ayuntamiento aprobó en diciembre de 2020 por 9 votos a favor (Podemos, IU y Equo), 7 en contra (PSOE) y 5 abstenciones (AxSí y C’s) solicitar la ampliación del Parque Natural Bahía de Cádiz para protegerlo. En concreto se aprobó apoyar tanto la propuesta de ampliación del Parque Natural Bahía de Cádiz presentada por Ecologistas en Acción como la de la Asociación Plataforma Vecinal Río San Pedro. A efectos prácticos, se le mandataba al concejal Carlos Salguero que votara sí a la ampliación en la Junta Rectora del Parque donde él es el representante por parte de Puerto Real.

“El señor Salguero, con una postura nada diligente, no votó ni que sí ni que no, sino que en una labor torticera de equidistancia y estrategia partidista, delegó su voto en el representante del Ayuntamiento de San Fernando, para así decir que no había votado que no y que no se abstuvo”, manifiestan en Unidas Podemos.

Mantienen que “Salguero cree que la ciudadanía de Puerto Real es lo suficientemente inmadura como para no ver su engaño, solo para sacar rédito partidista”. Critican que al edil socialista “no le importa el criterio de sus representantes y no le importa el criterio de las asociaciones que claman contra su gestión como la nefasta del Río San Pedro”.

“Entendemos que AxSí –socio de Gobierno del PSOE- tenga como estrategia callarse y ser tibio en sus declaraciones, blanqueando así la gestión socialista en Puerto Real para intentar arañarles unos votos a sus socios en las próximas elecciones”.

Desde Unidas Podemos exigen al equipo de gobierno que se cumplan los mandatos del pleno y no se realicen “acciones absolutistas y antidemocráticas como lo que ha hecho Salguero con la ampliación del Parque Natural Bahía de Cádiz”. Por ello, para la “limpieza y transparencia de la institución” piden su “inmediata dimisión”, al considerar que ha ejercido “abuso de poder y engaño con su actitud manifiestamente antidemocrática”.