Salguero (PSOE): "Desde la llegada de la Confluencia nada ha cambiado en Puerto Real"

El PSOE de Puerto Real ha hecho un balance del 2023, especialmente de los últimos seis meses de Gobierno municipal, en el que los socialistas han asumido el papel de grupo mayoritario de la oposición. “Con Aurora Salvador como alcaldesa, Adelante Andalucía Puerto Real y la pinza con el Partido Popular, solo hemos visto presentaciones de actuaciones y proyectos que dejamos programados desde el anterior gobierno del PSOE”, asegura el portavoz socialista, Carlos Salguero.

Como ejemplos pone “la limpieza de escolleras, pasarelas en las playas para personas con movilidad reducida, la firma de Entrevías, las zonas comerciales de Marina de la Bahía y Tres Caminos, el proyecto LUMEN, los toldos de la calle De la Plaza, la Plaza de Abastos y el uso del remanente de Tesorería, entre otras actuaciones”.

Sobre la gestión de la Confluencia de Izquierdas, el PSOE lamenta que “siempre que ha necesitado de la oposición ha mirado al PP y no a la izquierda, porque parece que le es más fácil interactuar con el señor Vicente Fernández que negociar con el PSOE, que tiene experiencia de Gobierno”.

Además, apuntan que desde el verano se ha “visto y constatado” un “gran bajón en el nivel de las fiestas que se han realizado, privatizando algunas como el ‘Rock D’Aki’”. Sobre las recientes navidades, dicen que han sido “un copia y pega barato de lo que ya hicimos desde el PSOE en 2022, incluso han dejado a zonas importantes del municipio sin ornamentos navideños por primera vez en muchos años”.

Una de las críticas más graves que realizan los socialistas se dirigen a la edil de Medio Ambiente, Virginia Mena, y al de Arbolado, Antonio Gil, a los que acusan de realizar “talas de árboles indiscriminadas, mientras partidos en el Gobierno, como Equo, están callados”. Dice Salguero que los desbroces que se están realizando “son muy severos y en algunas ocasiones innecesarios”.

En materia económica, desde el PSOE recuerdan que en el mes de septiembre el primer teniente de alcaldesa delegado de Hacienda comunicó a los partidos de la oposición que haría llegar los presupuestos para 2024. “Sin embargo, nos encontramos ya en enero y aún no se ha recibido nada, pero teniendo en cuenta que en el Gobierno está el ex alcalde, Antonio Romero, que no logró sacar unos presupuestos en cuatro años, no nos sorprende”.

Para finalizar, dice Salguero que “lo que sí se le es está dando muy bien es venderse en las redes sociales. Parece ser que la alcaldesa, Aurora Salvador, es adicta a las fotos, algo que tanto criticaron de la anterior corporación y que ahora es a lo único que se dedican”, finalizan.