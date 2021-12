Rodríguez llevará a la Fiscalía y preguntará en el Senado por las detenciones de la huelga del metal

Teresa Rodríguez, portavoz de Adelante Andalucía, ha mantenido este martes un encuentro con familiares de las personas que fueron detenidas la pasada semana por su presunta participación en las protestas que se originaron a consecuencia de la huelga del metal. Rodríguez, que ha estado acompañada del eurodiputado y miento de Anticapitalistas, Miguel Urbán, y de representantes de la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM), considera que el dispositivo gubernativo y policial que se puso en marcha para “reprimir” la huelga del metal en Cádiz, ha tenido una “cierta intencionalidad” de “asustar a la gente para que no salga a movilizarse”. Señala Rodríguez tanto el envío de un helicóptero o una tanqueta a la “provocación” de ciertas cargas. “Hemos visto videos de la actuación policial y no son pocos en los que no ocurre nada que justifique una carga, pero se busca la forma de provocarla”.

La parlamentaria se refirió a manifestaciones pacíficas como la del 23 de noviembre en Cádiz, “que tenía que haber terminado en el Puente Carranza, pero alguien tomo la decisión de pararla con una carga policial”. Por ello, además de insistir en la petición de dimisión del ministro del Interior, Fernado Grande Marlaska, y del Subdelegado del Gobierno, José Pacheco, ha exigido una investigación “para que esto no vuelva a ocurrir”.

Anunció que van a aportar videos para preguntar sobre todo este asunto en el Senado, a través de la senadora Pilar González, y que se va aponer en manos de la Fiscalía “que se haya filtrado información de una investigación en curso con la clara intención de criminalizar a un movimiento entero”. Para Teresa Rodríguez es “sospechoso” que de todas las personas que participaron en las protestas se haya empezado “buscando a quienes tienen antecedentes, algo que en una sociedad democrática no debe ser impedimento para participar en una movilización o una huelga”. Creen en Adelante Andalucía que, “además de ser ilegítimo puede haber un delito de revelación de secretos”.

También llevarán a la Fiscalía la “represión sindical” porque, según aseguró, ha habido empresas que “han obligado a los trabajadores a darse de baja voluntariamente durante la huelga y esto es un atentado claro contra un derecho constitucional”.

Por su parte, el eurodiputado, Miguel Urbán, mostró su solidaridad con los trabajadores y rechazó las detenciones. “No es casual que se haga en un barrio obrero. El mensaje que pretenden lanzar es el de que si te mueves y luchas por tus derechos vamos a ir a por ti”, dijo antes de reiterar también su petición de dimisión de Marlaska y Pacheco.

Manuel Martínez, en representación de la CTM, mostró su apoyo a los detenidos y pidió la retirada de todos los cargos. “Han sido detenciones exageradas y violetas en algunos casos, que recuerdan a tiempos pasado. Solo buscan atemorizar al pueblo para que no salgan a exigir sus derechos”.

Dijo el representante de la CTM que también han constatado que hubo “malos tratos físicos en comisaría y coacciones”. Aseguró que el dispositivo policial que se desplegó durante la huelga fue “represor y sobredimensionado, con vehículos militares en una zona civil, con colegios”.

Sobre el perfil de los detenidos, que según fuentes policiales muchos de ellos no eran trabajadores del metal y contaban con antecedentes delictivos, explicó que la única intención era intentar criminalizar las protestas. “Si había trabajadores que no son del metal es algo que nos llena de orgullo porque el pueblo no solo sale a defender un convenio, sino el futuro para la Bahía”.

Tras la reunión celebrada en la barriada Río San Pedro, la pareja de uno de los detenidos dio detalles de la detención y negó se produjese en un portal, tal y como aseguró la Policía. Mantiene que fue “en presencia de nuestra hija menor”. “Íbamos para llevar a la niña al colegio cuando vimos llegar a dos furgones de policía del que salieron agentes a toda velocidad para detenerlo”, relató.

La mujer, vecina del Río, recordó que cuando insistió a los agentes que le explicasen el motivo de la detención, “con un aire de mofa me dijeron que era para que el pueblo no se levante después de lo que ha sucedido”. Insiste la mujer en que en la detención no se siguieron “los pasos legales” y que “hasta que mi marido no salió de comisaría no supe el por qué de la detención”.

También ha explicado que la detención de su pareja se basa en un vídeo en el que supuestamente aparece moviendo un contenedor “para crear una barricada para protegerse del impacto de las bolas que la policía estaba lanzando. No es motivo para que se le acuse de atentado contra la autoridad”, finalizó.