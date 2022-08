Polémica en el Río San Pedro por el “poco interés” municipal por su verbena

El parque Agnes Reston, de la barriada del Río San Pedro, acogerá este sábado, 27 de agosto, la celebración de actividades de animación y ocio organizadas por el Ayuntamiento de Puerto Real con la colaboración de la Asociación Cultural ‘Amada de Esperanza’, del Foro Ciudadano por el Río San Pedro y de la Asociación de Vecinos ‘Matagorda’, a los que el concejal de Fiestas, Alfredo Fernández, ha querido agradecer públicamente el trabajo desarrollado para hacer posible esta cita, “a la que están invitados, no solo los vecinos y vecinas del Río sino del resto de la población y foráneos”.

La fiesta dará comienzo a las ocho de la tarde y se prolongará hasta las dos de la madrugada con propuestas como las del grupo de animación infantil ‘Anima Diversión’ y la que ha preparado la monitora de baile, Lucía Moreno, que presentará un espectáculo flamenco (infantil y juvenil) de Gypsy Dance.

Salvi Zumba, vecino de la barriada que desarrolla la actividad de manera altruista, también estará presente el sábado en esta noche de fiesta y diversión en la que tampoco faltará la música más actual de la mano de DJ Pi, by Eleká Audiovisuales.

El concejal de Fiestas, Alfredo Fernández, ha hecho pública su invitación a los vecinos y vecinas del Río San Pedro y del resto de la localidad, para que acudan a la cita y disfruten del verano.

LA PLATAFORMA SE DESMARCA DE LA FIESTA POR LA "POBREZA" DEL PROGRAMA

La Plataforma Vecinal Río San Pedro se ha desmarcado de la fiesta de verano que este fin de semana se va a organizar en el parque Agnes Reston del barrio. El colectivo vecinal, considera que el Ayuntamiento “no ha realizado una apuesta firme para que el evento cuente con actuaciones y complementos de ocio que mejoren o igualen la última edición”. Una crítica es la duración, ya que sólo será una noche de festejos y no dos como el último año.

Para la Plataforma, es un agravio comparativo con otros eventos de la ciudad y un nuevo gesto de “despreocupación” hacia la barriada. Recuerdan que el Río San Pedro es el barrio más poblado del extrarradio de Puerto Real, con unos 7.000 habitantes, y que la idea de los 4 colectivos colaboradores, que desde el año pasado estaban trabajando para recuperar la ‘Verbena del Río’ era que, poco a poco y año a año, fuese creciendo hasta su consolidación. “Pero así no se puede conseguir”, dicen la Plataforma, que considera que “en 2021 se dio un paso adelante y en 2022 un paso atrás. No tiene ninguna lógica”. Una de las peticiones de los colectivos vecinales era, además de la duración de dos días, que se instalasen atracciones de feria, con las que finalmente no se va a contar.

Así, la plataforma no da por bueno el programa y ha optado por no figurar en el cartel anunciador, que califican de “pobre”, como asociación colaboradora. “Eso no quita que agradezcamos de corazón a los colectivos que aportarán actuaciones gratis o incluso aportado algún dinero. Si no fuese por ellos el programa de actos sería la mitad de lo que finalmente se ha anunciado”, remarcan. Al mismo tiempo animan a los vecinos a acudir al evento para apoyar a las personas que actúan y a los colectivos participantes.