El Reivindica Rock D’akí triunfó en La Báscula

Más de un centenar de personas llegaron a reunirse en el Centro de Música Jóven “La Báscula” (Cádiz) para asistir al primer Reivindica Rock D’akí. El evento estuvo organizado por un por un colectivo de músicos y artistas de Puerto Real, junto a la Delegación de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Cádiz.

La cita comenzó con la actuación del grupo ‘Los Comix’, que ofreció versiones de rock internacional, en la que no faltaron temas de grupos como The Clash, The kinks, Queen o Led Zeppelin entre otros.

Tras ellos fue el turno de ‘Naked Snake’, una reciente formación que cuenta entre sus filas con músicos de la escena rock gaditana muy experimentados, éntrelos que se encuentra Rosa de Puerto Real, al bajo. Ellos ofrecieron temas de hard rock y heavy metal.

El relevo en el escenario lo dio ‘Farout’, un grupo puertorrealeño formado íntegramente por mujeres, que enseguida se metieron al público en el bolsillo con sus versiones de rock, paseando desde los grandes clásicos de los 70’s hasta los temas de actualidad.

Con un público ya totalmente ambientado y metido en el concierto, subía al escenario ‘Conciencia de Grillo’, una banda de rock urbano que ya ha publicado varios discos y que cuentan con colaboraciones de componentes del grupo Reincidentes. Con un poco más de tiempo, el público asistente pudo disfrutar de un repertorio algo más extenso y del buen hacer de los gaditanos sobre las tablas.

No faltaron en el evento las muestras de condolencia a Santi, amante del rock y empresario del conocido Pub La Iguana que fallecía recientemente. Tras un breve descanso, llegó el turno para ‘The Weds’ (Puerto Real) quienes cuentan entre sus filas con el reconocido artista Juan Medina como director de orquesta. La banda cuenta con dos discos publicados, grabados en los estudios de Puerto Real y con temas de rock alternativo que han conseguido la admiración de bandas como The Posies (USA) quienes los eligieron como teloneros para abrir su última actuación en Cádiz. The Weds han obtenido el reconocimiento del público gracias a unas composiciones íntimas y el buen hacer sobre el escenario donde destacan por su buen sonido y la perfecta unión de sus voces mostrándose como un gran equipo. Recientemente ganaron el concurso de bandas MedinaFest donde actuaron con grupos como Mojínos Escocíos.

Por último, llegaron ‘Vasoline' (Grunge Tribute Band)’. Con el puertorrealeño Pedro Misas a la batería demostraron su veteranía sobre los escenarios y mediante su contundente directo deleitaron al público con enormes versiones de clásicos de la música de Seattle que tanto sonaron en la década de los 90.

Los organizadores del evento adelantan que la idea del Festival Reivindica Rock “seguirá viva a través de la celebración de futuras ediciones, a celebrar en otras localidades como El Puerto de Santa María y en los que la reivindicación de este colectivo de músicos seguirá siendo la misma: más inversión y menos criminalización, salas de ensayo, permisos puntuales para actuaciones en lugares públicos y la celebración, al menos una vez al año, de un festival digno para Puerto Real que cuente con los músicos de nuestra localidad y con un cabeza de cartel nacional decente que anime al público de fuera de Puerto Real a acudir al evento”

En cuanto a la publicación del cartel del Rock D’akí 2022, el colectivo piensa que “la realización de un concierto un 26 de noviembre, ya casi metidos en navidad, en la lejana, fría y triste caseta de feria en Las Canteras y malgastando parte de los recursos económicos en un cabeza de cartel rodeado de tanta polémica (Triana) como el elegido para este 2022, es justo lo que no queremos. No buscamos enfrentamiento con los grupos que actúan; sino todo lo contrario, lo que pretendemos es que el día que actúen tengan la misma visibilidad que han tenido otro tipo de eventos, disfruten de un gran escenario y se sientan arropados por un público lo más numeroso posible”.