El PSOE exige a la Junta que inicie la vacunación de mayores de 80 en Puerto Real

Los socialistas puertorrealeños han vuelto a criticar al Partido Popular y Ciudadanos por su gestión de la pandemia. Lamentan que la Junta de Andalucía no haya comenzado la vacunación para mayores de 80 años en Puerto Real, mientras que “sí lo han hecho en otros municipios que ya van más adelantados”.

Creen en el PSOE que el Plan de Vacunación que está llevando a cabo la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz está discriminando a los puertorrealeños. “Una vez más, la Junta de Andalucía, parece que actúa improvisando y a trompicones, ya que conocemos que en otras localidades de Cádiz llevan días vacunando a personas de más de 80 años, mientras que en Puerto Real, aún no, lo que consideramos una falta de previsión tremenda y que va en perjuicio de nuestros vecinos de la tercera edad” asegura el Secretario General, Carlos Salguero.

El PSOE exige a la Junta que si no tiene personal, amplíe la plantilla para que, en igualdad de condiciones, lleguen las vacunas a todos los grupos de vacunación y se empiece a inmunizar a los vecinos cuanto antes.

Esta no es la primera crítica de Salguero a la administración autonómica. Hace dos semanas ya aseguró que la Junta “tiene completamente abandonado al pueblo de Puerto Real, lo que conlleva que la incidencia activa no revierta”. Unas declaraciones que lanzaba porque, en ese momento, no se había realizado un cribado masivo en la ciudad. Algo que, a juicio de Salguero, no se hacía porque “la Junta no colabora con los ayuntamientos que no son de su color político”.