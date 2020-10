La subida del IBI se debatirá este viernes en un pleno extraordinario

El Ayuntamiento de Puerto Real ha convocado una sesión extraordinaria del pleno municipal que este viernes se celebrará para tratar asuntos económicos. El primero de ellos será la aprobación provisional de la modificación fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que se retiró del orden del día del pleno del mes de septiembre y que provocó el encontronazo entre los socios del Gobierno del PSOE y AxSí.

Este viernes regresará al pleno pese a que, por el momento, no se ha logrado cerrar ningún acuerdo. El responsable de Hacienda, Rufino Morillo, que está encabezando las negociaciones, reconocía este martes que aún no hay un acuerdo cerrado aunque “se está cerca de alcanzarlo con los socios de AxSí”.

El grupo andalucista, por su parte, reconoce que hay un acercamiento pero que “por el momento no hay nada cerrado”. El portavoz del grupo Municipal, Alfredo Fernández, adelanta que la propuesta inicial no saldría adelante puesto que ya han manifestado que están en contra de la subida del tipo impositivo en casi un 0,7%. No obstante se barajan otras opciones que ya se han tratado en un primer encuentro y que ahora está en manos de la coordinadora del grupo andalucista, que será quien decida si se acepta la propuesta, así como las condiciones de las mismas.

Lo que sí parece una evidencia es que de modificarse la tasa no será en el porcentaje que se había barajado en un principio, que supondría un ingreso de casi dos millones de euros adicionales, ya que ninguno de los grupos presentes en el plenario está dispuesto a levantar la mano.

Tampoco hay acuerdo con Adelante Puerto Real, el único grupo, además de AxSí, que podría aprobar la modificación. Su portavoz, Antonio Romero, explica que se han mantenido reuniones con el concejal de Hacienda y se le ha ofrecido la posibilidad de alcanzar un pacto económico de cara a lo que resta de legislatura, pero que no se ha cerrado nada. Sí tiene claro que no se va a apoyar la propuesta inicial del PSOE porque, en la práctica, supondría incrementar en un 20% la cuota líquida a pagar por cada familia.

En la oposición también recuerdan que “es cierto que el Ayuntamiento está obligado a aumentar el tipo impositivo de la tasa, pero que esa subida debe de ser de 0,0125 puntos y los socialistas quieren aumentarla ocho veces más”.

Además de la Modificación de la ordenanza del IBI el pleno de este viernes tratará otros dos asuntos económicos. Uno de ellos es una modificación del presupuesto de la delegación de Fiestas por el que se pretende pasar la cuantía del alumbrado de la Feria de la Primavera 2020, que no llegó a celebrarse, al área de Servicios Sociales.

El tercero está relacionado con la gestión de la limpieza de los colegios de la ciudad, cuyo contrato debe ser modificado tras la baja de la Escuela Infantil ‘El Marquesado’ y la inclusión de la nueva Escuela Infantil de Casines.