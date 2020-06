Las obras de mejora en el Río San Pedro se retrasan

Las obras que el Gobierno de España, a través de la Demarcación de Costas de Andalucía Atlántico, va a realizar en la Playa del Río San Pedro se han retrasado. El Subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, anunció a principios de la pasada semana que la intervención se realizaría en esos días “evitando las horas centrales del día para no interferir en la actividad cotidiana de la playa”.

Sin embargo, las obras se van a producir en plena temporada ya que la nueva fecha de ejecución es entre el 10 y el 16 de junio, y el Ayuntamiento, además, ha adelantado el inicio de la temporada de playas al próximo sábado 6 de junio. Las obras van a consistir en el reperfilado de arenas de las playas del Río San Pedro, así como la regeneración de la zona de La Ministra y tendrán una inversión de 32.000 euros.

Este retraso también supondrá que se tengan que aplazar los trabajos que el Ayuntamiento de Puerto Real va a realizar en la playa y que consistirá en la mejora de los accesos a través de una pasarela de madera. La que existe en la actualidad es totalmente impracticable y un peligro para quienes la usen, especialmente las personas con movilidad reducida que se encontrarán un importante escalón al final de la misma. Esta situación ha provocado las quejas de la Plataforma vecinal Río San Pedro.

“El trabajo de Costas consistirá en un aporte de arena por lo que hasta que no se haga nosotros podemos actuar en la pasarela”, dice el edil responsable de Playas, Carlos Salguero. Además, desde el Ayuntamiento aclaran que esa intervención correrá a cargo del municipio “pese a que no es nuestra competencia, pero el pasado año solicitamos su arreglo a Costas hasta en tres ocasiones y no tuvimos respuesta”, asegura salguero.

Lo que sí es competencia municipal es el adecentamiento de la Playa Urbana de La Cachucha que estos días se limpia y prepara para la apertura de la temporada. Desde este sábado comenzarán a funcionar los servicios de vigilancia y salvamento y el ayuntamiento prepara la playa para ello.

"Hemos colocado una nueva señalítica y también vamos a mejorar y ampliar los metros de pasarela de acceso al arenal", dice Salguero. La ampliación de la pasarela será posible gracias a la ayuda de 44.000 euros que el municipio tendrá de la Junta de Andalucía, destinada a adquirir recursos de seguridad dentro del Plan Playas Seguras 2020. Además de esta partida, al Ayuntamiento de puerto real también le corresponden 8 auxiliares de control de los 3.000 que la Junta ha contratado para este verano.