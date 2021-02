Protestas en Airbus para defender la continuidad de la planta de Puerto Real

Primera jornada de protesta de la plantilla de Airbus Puerto Real después de conocerse la amenaza de cierre de la planta de la multinacional en Puerto Real. Los trabajadores y algunos ex empleados y miembros del comité de empresa del CBC de El Puerto, que fueron a dar apoyo, han abandonado la planta y han cortado el tráfico de la calle Portugal, en el Polígono 'El Trocadero'.

“Aún hay partido”, ha dicho insistentemente el presidente del comité de empresa de Puerto Real, Juan Manuel Trujillo, que ha insistido en que “Puerto Real sigue abierta y va a seguir abierta pese a que a algunos le pese”.

La protesta de hoy ha sido una respuesta directa a Michael Schöllhorn (COO de Airbus) a quien dice que “se equivocó en sus declaraciones porque la planta es competitiva y él mismo lo ha comprobado en sus visitas a nuestra planta”.

Trujillo, en representación del comité, no ha querido desvelar ningún calendario ni el tipo de movilizaciones que van a llevar a cabo, aunque “las habrá” y se contará con el apoyo de las empresas auxiliares y el resto de plantas de Airbus.

Dijo que hay estar “atentos a la evolución de la negociación del Plan industrial y del propio convenio colectivo”, y no se podría entender que “el Gobierno de España llegue a acuerdos con la empresa y que a cambio se pierda empleo en alguna de las plantas porque no ha pasado en Reino Unido, Alemania o Francia, y no tiene porqué pasar en España y menos en la Bahía de Cádiz. Dice Trujillo que intuyen que la estrategia de la multinacional es la de “presionar a las plantas con menos músculo industrial, para presionar también a sus gobiernos”.