La oposición cree que “es hora de que se rescaten a las personas y no a los bancos”

Un pleno telemático del Ayuntamiento de Puerto Real aprobó con los votos del equipo de Gobierno (PSOE y AxSí) y Ciudadanos una modificación presupuestaria para destinar 2.591.000 euros a la amortización de préstamos de larga duración, con lo que se consigue reducir la deuda. Esa cantidad es el “sobrante” del superávit del presupuesto de 2109, que asciende a 13.7400.000 euros, después de devengar dos partidas de 2.309.000 euros y 1.200.000 euros cada una, a pago a acreedores y devoluciones de ingresos; y otra de 7.718.500 euros que se ha destinado al pago de deudas reconocidas pero no reflejadas en el presupuesto con la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social.

Esta operación fue rechaza por el principal grupo de la oposición, Adelante Puerto Real. Su portavoz, Antonio Romero, explicó que lo hacían por tres motivos. El primer fue ideológico, al considerar que las medidas de amortización de la deuda son “políticas que rescatan a los bancos y no a las personas. El segundo: la coherencia. “Cuando estuvimos en el Gobierno y tuvimos la posibilidad, e incluso la obligación, de hacerlo, no lo hicimos”. El tercer motivo que explicó Romero fue que el pasado 20 de octubre el Gobierno central suspendió las reglas fiscales para 2020 y 2021, y eso supone que el superávit no tenga que dedicarse a amortizar deuda.

“El Ayuntamiento de Puerto Real, ya pagó casi el 10% de su presupuesto en deuda durante 2019, y en un año difícil como el que nos encontramos, y habiéndose suspendido las reglas fiscales por parte del gobierno central, creemos que es el momento de invertir en el pueblo, no de seguir pagando”, dicen en Adelante.

La confluencia de Podemos e Izquierda Unida expresa que “la crisis sanitaria, económica y social generada por la Covid; y la falta de trabajo en los astilleros y en la construcción aeronáutica, “hace que este año sea uno de los más difíciles para los vecinos y vecinas”. A esto suman “la tasa de basura que tenemos que pagar a pesar de la falta de reciclaje por culpa de la empresa”, y que “para el próximo año tendremos una subida en el IBI de más de un 10%”.

También en contra de esta operación se posicionó Equo Verdes Puerto Real, que compartió gobierno con Podemos durante la pasada legislatura. Su portavoz, Vanessa Huerta, defiende que el Gobierno municipal debería haber optado por intentar una negociación con el Ministerio para conseguir que el remanente de tesorería -o al menos una parte de él- se hubiera podido usar para algunas de las “muchas necesidades” que tiene la ciudad. Es cómo la persona que está pagando una hipoteca y prefiere adelantar algunas cuotas antes de hacer frente a los gastos de la casa como arreglar una lavadora”, dice Huerta.

Equo ha desgranado la deuda municipal para justificar su posicionamiento. Dice que el Ayuntamiento de la Villa tiene una deuda total con bancos de 76 millones de euros (intereses aparte), que con la operación aprobada en pleno se ha quedado en algo menos de 73,5 millones. Eso sin contar los cerca de 8 millones que aún se le debe a la Seguridad Social y Agencia Tributaria.

En 2019 ya se pagó, entre deuda e intereses, un total de 3,36 millones de euros, que con esta nueva amortización asciende a casi 6 millones de euros pagados en un solo ejercicio: el 16% del presupuesto municipal. Para Equo Verdes Puerto Real, pagar en un ejercicio entre deuda e intereses más del 16% del presupuesto municipal “es una brutalidad que en la práctica impide poder dar unos servicios públicos decentes”. Por eso, teniendo en cuenta la deuda pendiente y sabiendo que el Ayuntamiento va a necesitar muchos años para pagarla, creen que hay que “buscar un equilibrio entre rigor presupuestario y dar buenos servicios y atender a la ciudadanía en estos tiempos difíciles”.