Puerto Real pide a los bancos del municipio que se adapten a las personas mayores

El Ayuntamiento puertorrealeño ha aprobado por unanimidad una iniciativa impulsada por Unidas Podemos que reclama a los bancos, empresas y establecimientos de la localidad que se adapten a las personas mayores y con movilidad reducida de cara a romper las barreras digitales y arquitectónicas que imposibilitan el acceso como consumidores a estos sectores de la población.

En este sentido, la concejala de UP, Ascensión Ruiz, explicó durante el pleno de este jueves que, según el informe ‘Banca electrónica y servicios financieros’ publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en 2021, 7 de cada 10 personas mayores de 65 años no utiliza la banca electrónica, por lo que “más de cinco millones de españoles y españolas no saben operar por Internet, perdiendo su autonomía e independencia financiera”.

En este sentido, el Ayuntamiento de Puerto Real reclamará a los bancos, empresas y establecimientos del municipio que usen un lenguaje claro, tanto en la publicidad como en la atención al cliente, accesos cómodos, visibles y seguros y que el trato sea amigable y cercano para facilitar la independencia de las personas mayores y con discapacidad física o intelectual.

La medida interpela también al Consistorio y a sus empresas públicas a implementar la iniciativa aprobada e impulsar una campaña de información y sensibilización sobre buenas prácticas en la atención a personas mayores y con discapacidad para lograr que Puerto Real sea un municipio accesible, y romper así con la brecha existente en los servicios digitales por sectores analógicos de la población.

“El proceso por la digitalización se debe hacer de una forma progresiva porque hay que adaptarse a los tiempos de las personas, quienes tenemos derecho a la privacidad e independencia económicas”, ha recordado Ascensión Ruiz, concejala de Unidas Podemos.

“Quitar la cartilla del banco y obligarle a usar la banca electrónica o los cajeros automáticos a las personas mayores es exactamente lo mismo que quitar una rampa y obligar a subir unas escaleras a una persona con movilidad reducida en silla de ruedas, por lo que debemos ser sensatos y tener más empatía con nuestros semejantes”, ha subrayado la edil morada.