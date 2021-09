Puerto Real ha perdido 63 funcionarios desde la aprobación del plan de ajuste en 2012

Los problemas laborales en el Ayuntamiento de Puerto Real no se reducen solo al conflicto abierto entre el equipo de Gobierno y parte de la plantilla municipal, que desde hace casi dos meses están protestando tras suspenderse el llamado “perfecto encuadramiento”, que ha supuesto en la práctica una reducción salarial para muchos de ellos.

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta el municipio en materia laboral, además de la elaboración de una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), es la falta de personal que, en algunos casos, pone en peligro los servicios que se prestan al ciudadano. Desde el pasado 2012, cuando se aprobó un plan de ajuste en el municipio que imponía una tasa de reposición cero hasta el año 2032, el Ayuntamiento ha perdido a 63 trabajadores.

Desde diciembre de 2012 hasta septiembre de 2021, la plantilla habría pasado de 357 trabajadores a 294. En total, 63 puestos que no han sido repuestos como consecuencia de ese plan. “Son puestos que no se han perdido, porque no han sido amortizados, pero que no se han podido ocupar”, explica la concejala de Recursos Humanos, Carmen Silva.

Es decir, todos los funcionarios o personal laboral que en estos años han causado baja del Ayuntamiento, ya sea por jubilación, prejubilación, incapacidad o fallecimiento, han dejado un puesto vacante, y eso provoca una merma en el servicio que se presta al ciudadano y, en muchos casos, un sobreesfuerzo para otros trabajadores que han visto como crece su volumen de trabajo.

Un caso significativo en este sentido ha sido el de los operarios de las brigadas de matenimiento o los conserjes. La bajada del número de trabajadores de este perfil viene provocando en los últimos años serios problemas para mantener abiertos edificios públicos como los centros cívicos o instalaciones deportivas. También se han vivido momentos muy complicados ante la ausencia de arquitecto municipal o ingeniero, aunque la merma se ha acabado notando en todas las unidades administrativas. En momentos determinados, el Ayuntamiento ha tenido que recurrir a la contratación externa para que se encargase de labores propias de los funcionarios.

Ahora, según ha explicado la concejala Carmen Silva, gracias a la aprobación de un nuevo presupuesto y la modificación del plan de ajuste, se han podido publicar ofertas de empleo en interinidad, para conserjes, arquitecto e ingeniero, y saldrán en otras categorías, “pero la tasa de reposición que marca la Ley es del 100% de las personas jubiladas el año anterior en la administración general y del 115% para servicios como la Policía Local, por lo que este año solo podremos reponer unas doce plazas”, apunta Silva.

Así, se tardarán “muchos años” en recuperar la plantilla que se ha perdido y no se ha podido sustituir”, añade la edil. A todo esto hay que sumar que la media de edad de los trabajadores municipales es de 53 años, una de las más altas de los ayuntamiento de la provincia.