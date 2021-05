La Villa se engalana con aires de Feria de Primavera

Si la pandemia lo hubiese permitido y no hubiera provocado la suspensión de todas las Ferias y Fiestas, Puerto Real estaría ya en la cuenta atrás para iniciar que hubiese sido la 178 edición de la Feria de Primavera. Este año, tal y como ocurrió el pasado 2020, no habrá fiesta, pero el Ayuntamiento no quiere perder su esencia y ha programado algunas citas para, al menos, que la fecha no pase desapercibida para los puertorrealeños.

La céntrica calle De la Plaza ya ha comenzado a engalanarse. Sobre los antiguos arcos de gas ya lucen adornos que recuerdan a la principal fiesta de la Villa, en un intento de animar a la población a que visiten la zona centro y suponga un revulsivo para la dañada hostelería.

Un decorado que también invita a visitar la exposición que se está preparando en el Centro Cultural del Paseo Marítimo, que han llamado “Revive la Feria de Puerto Real”. El responsable de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento, Alfredo Fernández, explica que se ha puesto "mucha ilusión" para organizar una muestra cuya idea partió del Foro Municipal de Fiestas. En concreto, según ha detallado, de entidades como la Asociación de Damas de la Feria ‘Isabel de Castilla’ y la Federación de Peñas Puertorrealeñas.

“Nosotros hicimos nuestra la idea y no dudamos en tirar para adelante para que fuese una realidad”, explicó Fernández durante la presentación de una muestra que “será clave en la difusión de la cultura puertorrealeña”. Será el miércoles 2 de junio, fecha en la que debía de haber arrancado la Feria, cuando se inaugure la exposición, para la que es necesario solicitar una invitación mediante el correo electrónico Fiestas@puertoreal.es.

En la muestra habrá un espacio dedicado al acto de Coronación, ya que se ha instalado el decorado que habitualmente se utiliza para este momento. Habrá sobre él una muestra de los vestidos blancos que han lucido muchas de las Damas y Reinas de la Feria, así como una colección de trajes de flamenca.

Entidades como la Peña 5x5, una de las más veteranas en la feria de la Villa, también han cedido material, y se podrán ver revistas, carteles y un montón de artículos más. Todo ello estará apoyado por una serie de paneles que recorrerán la historia de la Feria de Puerto Real, la más antigua de Andalucía.

Alfredo Fernández ha agradecido su aportación a las entidades participantes, así como la Brigada de Cultura y Fiestas por el esfuerzo que está realizando para el montaje de una exposición que tendrá también un espacio audiovisual, con imágenes que ya forman parte de la historia de la fiesta.

La exposición permanecerá en el Centro Cultural del Paseo Marítimo entre el 2 y el 13 de junio, siendo su inauguración el próximo miércoles a las 19:00 horas, y su horario de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 y sábados y domingos de 11:00 a 14:00 horas. En la Plaza de Jesús se instalará un cubo gigante invitando a la ciudadanía a que acuda a visitar la muestra.

Para garantizar el buen funcionamiento de la exposición se ha establecido un importante protocolo de seguridad en el Centro Cultural del Paseo Marítimos, con itinerarios establecidos y distintos puntos para la entrada y salida del mismo; y control de aforo.