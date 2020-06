Quejas entre los vecinos del Río por el mal estado de la playa de La Ministra

Los vecinos del Río San Pedro se han mostrado muy sorprendidos por el “lamentable” estado de la Playa de la Ministra, coincidiendo con el comienzo de la temporada estival. En un escrito al concejal de Medio Ambiente, Carlos Salguero, la Plataforma Vecinal Río San Pedro ha trasladado todas las deficiencias que tiene la playa y que, entienden, la hacen "inviable" para ser utilizada.

“El Ayuntamiento cuenta con técnicos que conocen bien los defectos y anomalías de la playa. Es posible que, con el estado de alarma, no hayan podido subsanarlos a tiempo, cosa que no ha ocurrido en otros municipios cercanos, que han sido más previsores, pero eso no quita para que, ahora que ha empezado la temporada, aceleren los plazos para arreglar los muchos desperfectos existentes y que los usuarios puedan estar tranquilos”, comentan desde la Plataforma.

La playa de la Ministra, debido a los temporales y a la falta de mantenimiento, presenta varios socavones, escasez de arena, así como una arena de construcción (que es la que se le vertió hace unos años) que esconde pequeños y puntiagudos trozos de azulejos o ladrillos, asegura la Plataforma. También dice que en la arena hay hasta anzuelos de pescadores y fibra de los barcos que han realizado allí la parada anual, que pueden resultar peligrosos.

A su vez, los vecinos denuncian la rotura de los accesos, faltos de listones de madera, así como la colocación de balizas y señales para el correcto uso. A esto suman los desperfectos en el puente de madera que conduce al parque natural sobre el Caño de la Cortadura, y en el vallado de madera del perímetro de la playa. “Con eso, más la puesta en marcha de vigilancia con la oportuna torreta y los servicios de duchas y socorro, entenderíamos que podría abrirse al público para que éste la disfrute de forma segura”, entienden los vecinos.

“Comprendemos que el Ayuntamiento ha querido abrirla porque, después del confinamiento, existen muchas ganas de playa, pero eso no quita para que, atendiendo a su responsabilidad, se lleve a cabo con las oportunas precauciones y atendiendo siempre a los intereses de la ciudadanía", concluyen los vecinos del Río San Pedro.