Costas invierte 30.000 euros para mejorar la playa del Río San Pedro

El Gobierno de España, a través de la Demarcación de Costas de Andalucía Atlántico, va a invertir 70.700 euros en la adecuación y mejora de playas gaditanas. Las actuaciones, que comienzan este lunes, van a llevarse a cabo en las playas del Río San Pedro, en Puerto Real; en Santa María del Mar y La Victoria, de Cádiz; en las calas de Roche, de Conil; y en Caños de Meca, de Barbate.

El Subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, ha explicado que “el objetivo de esta inversión es que las playas se encuentren en un estado óptimo en la temporada estival. Se trata de enclaves fundamentales para nuestro turismo. Teniendo en cuenta que, a partir de mañana, nuestra provincia entra en la fase 2 de la desescalada hacia la nueva normalidad, y que eso supone que se permite hacer uso de estos parajes naturales, hay que ofrecer el mejor servicio y seguridad a los usuarios”.

Las actuaciones no van a prolongarse más allá de una semana y se realizan en coordinación con la Policía Local, evitando las horas centrales del día para no interferir en la actividad cotidiana de la playa. Se llevan a cabo en esta época del año para no correr el riesgo de que se produzcan temporales que afecten a estas zonas, lo que supondría que la intervención se quede sin efecto.

De este modo, se va a llevar a cabo el reperfilado de arenas de las playas del Río San Pedro, así como la regeneración de la zona denominada La Ministra. En total, se van a destinar 32.000 euros a estos espacios situados frente al Parque Natural de Los Toruños, que constituyen el lugar de esparcimiento del litoral de este término municipal.

Aunque desde hoy se permite el uso de algunas playas del entorno, en Puerto Real se ha optado por esperar a contar con el Plan de Contingencia de la Junta de Andalucía para abrir las playas del municipio.