Cautela desde Podemos en la Bahía ante la paralización del cierre de Airbus

Las diferentes formaciones de Podemos de la Bahía de Cádiz han mostrado su satisfacción ante el anuncio de la paralización del cierre de la planta de Airbus Puerto Real tras el encuentro del Consejo Europeo de Airbus en Toulouse la mañana de este miércoles. Sin embargo, desde los distintos municipios–Puerto Real, Cádiz, San Fernando, Chiclana, El Puerto de Santa María y Jerez- coinciden en mantener la cautela ante la noticia y exigen más carga de trabajo y más inversión tecnológica para que se consolide el futuro de la factoría puertorrealeña.

Ascensión Ruiz, concejala de Podemos Puerto Real, ha destacado que “la ausencia de malas noticias no puede considerarse buenas noticias” y ha señalado la “declaración de intenciones” de la empresa cuando ha trasladado uno de los proyectos más importantes asignados a la planta de Puerto Real hacia Getafe.

Ruiz ha señalado que la estrategia de Airbus puede ser negociar a partir de ahora prejubilaciones, bajas incentivadas y movilidad geográfica de la plantilla, insistiendo en que “no habrá paz social” en la Bahía hasta que no se haga justicia con la factoría de Puerto Real.

Por su parte, Ana Rojas, portavoz y concejala de Podemos San Fernando, también ha querido señalar que uno de los factores a destacar durante estas jornadas de incertidumbre ha sido la solidaridad de todas las plantillas de las diferentes plantas del estado y de una sociedad gaditana que está concienciada con la importancia de la industria en la comarca, y reclama “que no se baje la guardia porque el conflicto no se puede dar por terminado mientras no se asegure el futuro de la planta”.

Rojas ha destacado que son centenares las familias isleñas y de otras poblaciones de la Bahía las que viven “directa e indirectamente de la planta de Airbus y no se puede perder ni un puesto de trabajo más en una zona tan castigada por el desempleo”.

Podemos Cádiz, a través de su portavoz municipal, Vicente Camacho, destacó que se trata de “una primera victoria, que ha sido sin duda resultado de la unidad de todos los trabajadores”. Camacho comunicó en esa línea que la Bahía “no se puede permitir ni un desmantelamiento más de su tejido industrial. Esta tierra no puede quedar relegada a un futuro que dependa, única y exclusivamente del turismo y el trabajo temporal”.

Desde Podemos Cádiz se cree que esta noticia alienta a seguir con la lucha, pero que no se pueden bajar los brazos todavía hasta que se garantice con firmeza la continuidad de todos los puestos de trabajo en la factoría puertorrealeña. Juan Familiar, portavoz de Podemos Provincia de Cádiz, ha recalcado que las movilizaciones de la plantilla “han surtido efecto en la empresa”, demostrando que las luchas “funcionan”. Familiar además ha remarcado el compromiso de la formación con la plantilla de Airbus – Puerto Real y sus reivindicaciones