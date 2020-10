Aplausos para los alumnos del Elvira Lindo que regresan de la cuarentena

Este viernes, los alumnos de Infantil de tres años de la Escuela Elvira Lindo, que tuvieron que ponerse en cuarentena hace ya dos semanas, han regresado al centro. La segunda vuelta al cole que protagonizan en un mes ha sido tan festiva como la primera.

A las 09:20 horas, siguiendo el protocolo de entradas escalonadas a la Escuela, los pequeños de tres años han entrado al centro entre aplausos, , con una pancarta de '"Bienvenidos", globos del color lila -son alumnos de la llamada clase lila- y al ritmo del We are the champions, de Queen. El aplauso de bienvenida no será el único regalo que hoy se lleven a casa estos pequeños, puesto que esta previsto que el centro también les ofrezca hoy un pequeño obsequio.

"Los pequeños han sido unos campeones por lo bien que se han portado en este tiempo y lo bien que lo hicieron en día que se sometieron a las pruebas PCR", dicen en el centro. Unas pruebas que, afortunadamente, todas han resultado negativas, lo que ha facilitado el regreso al colegio con normalidad.

Con la vuelta de los pequeños de tres años el alumnado del Elvira Lindo ya solo tiene a una clase en cuarentena, ya que el pasado miércoles tuvo que marcharse a casa otro grupo de alumnos, de Infantil de cinco años, tras conocerse el positivo de una alumna.

Este viernes también han regresado a clase los estudiantes del colegio de Primaria Arquitecto Leoz, una clase de primer curso y una de sexto, que al mismo tiempo que el Elvira Lindo se vieron obligados a iniciar la cuarentena tras haber tenido contacto con la misma profesora que dio positivo en la Escuela Infantil.

Hasta el momento, ocho clases de alumnos de Puerto Real han tenido que ponerse en cuarentena: Dos en la Escuela Infantil Elvira Lindo, dos en el Arquitecto Leoz, dos en La Salle y otras dos en la Escuela Infantil 'El Cigarrón'. De todos ello, solo un grupo del Elvira Lindo y los dos de la Salle permanecen en casa.