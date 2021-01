Puerto Real y el extraño caso del contenedor invisible

Dicen que el ser humano es un animal de costumbres, que actúa por repetición o por inercia, y eso debe ser lo que ocurre en la céntrica calle Vaqueros esquina con San Alejandro de Puerto Real. Eso, o que hay mucho guarro, incívico y quien no está dispuesto a caminar unos pasos más hasta el contenedor más cercano.

Hasta no hace demasiado tiempo en esa esquina existía un contenedor que, como tantos otros, fue vandalizado. Tras ser pasto de las llamas el Ayuntamiento no lo repuso, pero quienes allí depositaban la basura no se percataron. Deben pensar que la tecnología ha avanzado tanto que el Grupo Energético (GEN) está experimentando con un nuevo contenedor invisible.

No hace mucho que les contamos que la delegación de Medio Ambiente había comprado contenedores de segunda mano a un pueblo de Italia, al 'Comune di Imperia', concretamente. Pero los vecinos de esa zona deben saber que no son esos. Los italianos son de plástico y metal, y están un poco mas abajo y en una calle paralela.

La cuestión es que hasta esa zona sigue llegando la basura, depositada cuidadosamente sobre la acera pese a los intentos municipales de que esta escena no se repita. “Por favor, no deposite aquí sus residuos”, dice un cartel con una flecha que apunta a una montaña de basura.