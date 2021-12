Puerto Real analiza el mercado laboral actual para mejorar el empleo femenino

Mejorar la empleabilidad de la ciudadanía de Puerto Real, con especial atención a las mujeres, es el objetivo del Ayuntamiento de Puerto Real. “En ello estamos trabajando”, ha afirmado la delegada municipal de Feminismos y LGTBI, Lourdes Bernal, en la presentación del estudio Mercado de trabajo y mujer: presente y futuro, donde el género se incluye como dimensión social de análisis.

El trabajo, del que se ha encargado la empresa Psycas, arroja resultados que van a permitir al Ayuntamiento tomar decisiones documentadas a la hora de diseñar y desarrollar políticas públicas para el fomento del empleo femenino de calidad en el municipio. “Aún existen situaciones de desigualdad por el género, algo que compromete en muchas ocasiones la autonomía personal, la independencia económica y la calidad de vida de las mujeres.

Sirva como ejemplo que las mujeres tienen índices de empleabilidad más bajos y tasas de paro más elevadas. A este gobierno local le preocupa la situación y redoblamos esfuerzos para intentar aportar soluciones”, apunta Bernal.

El sector servicios es el que genera una mayor contratación de mujeres en Puerto Real, que encuentran empleo principalmente en limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares, mientras que los hombres, que se emplean predominantemente de chapistas y calderería, dominan sectores como la agricultura, la construcción y la industria. De los contratos realizados en Puerto Real en el sector servicios, el 57,62% lo firmaron mujeres.

Es una de las conclusiones que arroja el estudio Mercado de trabajo y mujer: presente y futuro, que habla de una marcada segregación laboral de carácter horizontal debida al género, circunstancia que condiciona la empleabilidad de las mujeres, además de sus condiciones de trabajo y las prestaciones sociales en caso de desempleo o jubilación.

Cabe destacar, asimismo, que la carga del estereotipo provoca, de acuerdo con los datos obtenidos en este sondeo, que un gran número de chicas todavía orienten sus vocaciones profesionales hacia disciplinas consideradas femeninas, como las carreras profesionales relacionadas con las humanidades y con las tareas del cuidado.

En Puerto Real, las mujeres dominan al hablar de desempleo, con una diferencia de nueve puntos porcentuales sobre los hombres. En concreto, entre los 25 y los 45 años, registran un mayor porcentaje de paro. Dicho tramo de edad coincide con la edad reproductiva de las mujeres y con la etapa de cuidados a menores de edad, responsabilidad casi en exclusiva de las mujeres.

Otro rasgo diferenciador es que, mientras que los hombres con estudios primarios completos o incompletos encuentran trabajo en puestos donde no se requiere una cualificación específica, las mujeres no suelen emplearse en ocupaciones no cualificadas, salvo al hablar de la asistencia doméstica.

La demanda de empleo sin experiencia laboral es mayor en mujeres. Sin embargo, al hablar de contratos registrados en Puerto Real, los hombres copan el 60,71%, por los 39,29% de las mujeres.

En cuanto al número de contratos indefinidos, un 60,28% son para los hombres. En el caso de los temporales, los varones firman el 61,17%. Por el contrario, en la contratación a tiempo parcial, es la mujer a la que corresponde el 61,45% de los mismos. Es decir, la población femenina domina los contratos temporales y parciales, independientemente de la cualificación profesional.

De cara el futuro, debido a los cambios tecnológicos y a la transformación digital, los nuevos yacimientos de empleo tendrán que ver con el conocimiento y las competencias para el desempeño profesional. En el futuro inmediato, la mayoría de las oportunidades laborales estarán ligadas a la tecnología, la innovación, la educación, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. La FP dual es una herramienta fundamental para atender las demandas del mercado, según Ana Alonso, directora de Psycas.