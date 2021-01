Un nuevo rastrillo para las mañanas de los sábados

La Delegación Municipal de Turismo y Comercio, ha convocado un Rastrillo de Artesanía y Coleccionismo, que se celebrará todos los sábados en la Plaza Pedro Álvarez Hidalgo y en la Plaza de los Descalzos. Será una nueva alternativa para las mañanas de los sábados, ya que se sigue manteniendo el que se instala cada domingo, en la Plaza de Jesús.

Las personas interesadas en montar un puesto tendrán de plazo hasta el viernes 22 de enero para presentar su solicitud en el Registro General del Centro Administrativo Municipal, en la Plaza Rafael Alberti. El Rastrillo se regirá, en sus aspectos generales, por las Ordenanzas aprobadas en Pleno para este tipo de actividad, que aparecen recogidas en la web municipal, y por la normativa en materia higiénico sanitaria dictada con ocasión de la pandemia Covid-19.

El Rastrillo se compondrá de 15 puestos (9 de artesanía y 6 de coleccionismo) y se celebrará todos los sábados desde el mes de febrero a diciembre de 2021 en horario de 11:00 a 15:00 horas. El montaje de los puestos se efectuará a partir de las 9,00 de la mañana, nunca antes para permitir la limpieza del recinto. Si a las 9:30 horas el adjudicatario no se ha presentado, la organización lo adjudicará a otro solicitante. Los expositores no cederán su puesto a ninguna persona, siendo este cometido de la organización del Rastrillo.

La adjudicación de los puestos se realizará previo estudio de las solicitudes presentadas, teniéndose en cuenta el tipo de mercancía ofertada. En el supuesto de que las solicitudes superen a la de los puestos ofertados se efectuará un sorteo público. Sólo se expondrán artículos de artesanía de producción propia y de coleccionismo. El adjudicatario que ponga a la venta productos no autorizados, será advertido de ello y si no retira los productos no permitidos, perderá la correspondiente autorización.