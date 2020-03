A las doce del mediodía de este domingo, José María Vidal (Chema) iba a estar viviendo un momento íntimo, aunque compartido por centenares de personas. Se imaginaba nervioso, ante un atril, esperando a que se abriesen las cortinas del Teatro Principal de Puerto Real para ofrecer su primer pregón de la Semana Santa.

No será así. Ese momento tendrá que esperar un año más puesto que el Consejo Local de Hermandades y Cofradías ya lo ha designado como pregonero de la Semana Santa del 2021. En su lugar, dice que vivirá otro momento íntimo. "A las doce rezaré el Angelus y después pondré algunas marchas procesionales para ambientar", dice.

Su pregón se quedará guardado hasta el año que viene, cuando lo saque del cajón para cambiarle algunas cosas. "La base será la misma, porque el sentimiento y mi visión seguirá siendo la que es, pero es un pregón pensado para este año y tendrá modificaciones".

No habrá pregón, pero sí Semana Santa. "El señor resucitará, con o sin coronavirus", dice contundente. Matiza que él vive la Semana Santa "desde la fe de mi parroquia y la Semana Santa se seguirá celebrando aunque se hayan suspendido los desfiles procesionales".

Uno de los que ha quedado suspendido es el de la Hermandad del Ecce Homo de Puerto Real , en la que Chema ejerce de capataz. Esta nueva Hermandad, desde que fue reconocida como tal tras varios años como agrupación parroquial, no está teniendo demasiada suerte en sus salidas. En 2018 no pudieron salir a la calle a causa de la lluvia, el pasado 2019 lo hicieron pero no pudieron completar el recorrido por el mismo motivo, y este año la crisis sanitaria del COVID-19 también ha provocado la suspensión. "Como todo en la vida: el hombre propone y Dios dispone", sentencia el pregonero.