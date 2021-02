Los populares piden a Amaya el cese del concejal de Deportes

El presidente del Partido Popular de Puerto Real, Vicente Fernández, ha vuelto a arremeter contra el concejal de Deportes del municipio, Fernando Boy. El motivo de la crítica ha sido el problema técnico en la iluminación del campo de fútbol Río San Pedro, que provocó que el encuentro del Puerto Real C.F tuviese que trasladarse al Puerto de Santa María.

"Puerto Real no tiene concejal de deportes. Su gestión es nefasta e inexistente", dice Fernández. El popular ha pedido a la alcaldesa, Elena Amaya, que acabe con la “situación de caos en la gestión deportiva” y destituya a Boy.

“Seguimos con la mayoría de las pistas deportivas en una situación lamentable y la Sala de Barrio Río San Pedro cerrada desde hace casi un año, ¿para qué queremos una delegación de deportes que lo tiene cerrado todo?”, se pregunta Fernández. El popular alerta del deterioro que pueden sufrir las instalaciones deportivas si no se usan y acusa al gobierno local de “subir el IBI mientras no se es capaz de dar un mínimo servicio deportivo a los vecinos”.

Las críticas de Fernández hacia Boy son duras. Lo señala como “el responsable del cierre del complejo Municipal de Piscinas en su anterior etapa como concejal”, y pon en tela de juicio su capacidad, asegurando que “este señor no es que no quiera es que no sabe gestionar”.