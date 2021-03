El guitarrista Pablo Heredia gana el XXVl Festival Internacional "Rosa Vetrov" de Moscú

Cuando el pasado viernes el guitarrista puertorrealeño, Pablo Heredia, recibió su diploma tuvo que responder al correo electrónico preguntando qué significaba. “Estaba en ruso y no entendía nada, solo que ponía mi nombre y Puerto Real (Cádiz), Spain”. En un segundo mensaje, ya escrito en inglés, le informaban de que había resultado ganador del Primer Premio del XXVI Festival Internacional de Arte y Creatividad Juvenil "Rosa Vetrov".

El veterano certamen se celebra cada año en la ciudad de Moscú, pero en 2020, a causa de la pandemia, Pablo Heredia pudo hacerlo online. Participó en el mes de noviembre y en enero fue seleccionado para la final, de entre los más de 1.800 participantes de todo el mundo que han pasado por las seis categorías del concurso.

Su premio ha sido en la modalidad ‘Instrumental Folclore Solista’, en la que participó con la interpretación de la taranta "A mis padres", compuesta por él mismo. Es un reconocimiento a una de las mayores promesas del flamenco gaditano, estudiante de guitarra flamenca y flamencología en el Conservatorio Superior de Córdoba. A sus 19 años, Pablo Heredia es ya un habitual en conciertos y recitales, en los que participa solo o acompañando con su guitarra a cantaores ya consagrados.

Este no es el primer premio que gana el joven. En 2014, con solo 12 años, se hizo con el segundo premio del Concurso Internacional de Guitarra ‘Angel Iglesias, en Cáceres. Un año después obtuvo la mención honorífica del II Concurso de Guitarra José Antonio Peñalosa de Sevilla; y en 2017 el primer premio de la Jam Session del Festival Internacional de guitarra ‘Villa de Petrer’. Además ha conseguido otros premios y reconocimientos en peñas flamencas de Cádiz, Sevilla y Huelva. El próximo 25 de marzo estará en la final del VII Concurso de Interpretación del Real Conservatorio Profesional de Música Manuel de Falla de Cádiz, que se celebrará en la Casa de las Artes de Cádiz.

Pablo Heredia, muy vinculado en los últimos tiempos a la Peña Flamenca Canalejas de Puerto Real, ha recibido las felicitaciones de esta entidad, a través de su presidente, Andrés Bernal, y también las del Ayuntamiento de la ciudad.

Las autoridades municipales destacan el “talento incalculable” de Pablo Heredia Delgado y su reseñable trayectoria en el mundo del flamenco a la guitarra a pesar de su juventud. “Heredia es el ejemplo de una juventud con un futuro que promete, abanderando el flamenco como una insignia de nuestra cultura andaluza”, dicen la alcaldesa, Elena Amaya, y el concejal de Cultura y Juventud, Alfredo Fernández. Ambos desean que el joven siga cosechando éxitos y se convierta en un referente para todas y todos.