La Navidad de la Villa, pendiente de la evolución de la pandemia

Ya lo dice el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, la Navidad, este año, “no será una Navidad normal”. Es algo de esperar si estamos intentando adaptarnos a una “nueva normalidad”. En ese intento de adaptación está también la delegación de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Puerto Real, que tiene montañas de papeles y propuestas encima de la mesa pero pocas confirmaciones. “No sabemos cómo van a evolucionar las cosas y, a fecha de hoy, con las restricciones de aforo y horarios que tenemos es difícil cerrar nada”, dice el concejal de Fiestas, Alfredo Fernández.

Una de las decisiones que se ha tomado es que este año no se van a elegir a las personas que encarnan a los personajes de la Navidad: Reyes Magos, Cartero Real, Estrella de Oriente y Heraldo Real. El motivo es que no se tiene claro el papel que van a jugar en estas atípicas fiestas. “Teníamos la idea de elegir a personas que habían luchado contra la pandemia, a los esenciales, pero la realidad es que muchos de ellos apenas tendrán protagonismo y creemos que no van a vivir la experiencia con la intensidad que habitualmente tiene. No queremos un papel descafeinado, así que lo reservaremos para otro año”, dice Fernández.

Sin embargo, en algunos momentos puede que sean necesarios, por lo que la delegación está proponiendo a las personas que ya encarnaron a las figuras el pasado año, que repitan en las próximas fechas en caso de que sea necesario. Puede, además, que su papel sea virtual.

El pistoletazo de salida de la fiesta lo marcará el encendido del alumbrado. La previsión es que comience a instalarse en próximas fechas y que se encienda el cuatro de diciembre, aunque será un encendido sin ningún boato ni actividad paralela. Nada que ver con el evento del pasado año.

A partir de ahí todo dependerá de la evolución de la pandemia. “Tenemos pensadas actividades como la ‘Casa de los Reyes magos’ en el Centro Cultural San José, pero estamos sujetos a las restricciones de aforo y horarios que se establezcan, por lo que aún queda en el aire”, reconoce el edil.

A diferencia de otros años, en los que se buscaba la asistencia a los eventos del mayor número posible de personas, ahora se huye de las multitudes, por lo que el factor sorpresa será una máxima de la programación. “Una idea es crear espectáculos en la calle sin previo aviso, que disfruten de él quienes se lo encuentren en ese momento si hacer llamadas a la población, o la colocación de buzones mágicos para el cartero real en distintos puntos de la ciudad para que los más pequeños sigan manteniendo la tradición de enviar la carta”, adelante Alfredo Fernández.

El edil reconoce que es complicado trabajar en estas circunstancias, pero asegura que tanto el equipo de Gobierno como todos los profesionales de las delegaciones de cultura y Fiestas van a dar el máximo para hacer la mejor programación posible cumpliendo con todas las medidas de seguridad.