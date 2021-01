IU sobre las dimisiones en Adelante: "Si alguien tenía otro proyecto debió decirlo antes"

Izquierda Unida ha valorado la dimisión de los tres concejales de Podemos con los que hasta ahora formaban la coalición de Adelante Puerto Real. En IU dicen respetar las decisiones de cada uno y que corresponde a Romero, Pontones y García, dar las explicaciones públicas sobre sus decisiones y, sobre todo, dárselas a los compañeros de Podemos que es la organización con la que llegaron a la coalición, y a quienes le votaron por eso.

La formación recuerda que antes de las elecciones del pasado 2019 se formó una alianza entre Podemos y Izquierda Unida como "punto de referencia política social y municipal para mucha gente”. A esto añaden que “si alguien tenía otro proyecto, debió haberlo dicho antes porque la gente que nos votó tiene derecho a saber quién es quién”.

Creen que la gente de Izquierda Unida está “en el mismo lugar, en la misma posición que estábamos cuando nos presentamos a las elecciones con el proyecto de Adelante Puerto Real, entramos llamándonos Izquierda Unida y aquí seguimos como Izquierda Unida, con toda la claridad de la verdad desnuda, sin artificios”.

La formación dice no desanimarse porque saben que cada paso cuesta trabajo, dedicación y, con cierta frecuencia, incomprensión. “En política no se trata de llegar y besar el santo o llegar y quedarse con el santo y la peana. Construir un mundo mejor, una ciudad mejor, un Puerto Real mejor es una tarea colectiva, no un sprint final sino una carrera de fondo”, apuntan.

Por último lanzan un mensaje: “Aquí no estamos para ganar brillo personal, ni para demostrar que somos más listos que nadie, sino para mejorar la vida de la gente trabajadora. Y esto vale tanto para la política que se hace en las instituciones públicas como para las asociaciones más modestas que trabajan con una visión social”.