La Flampa 'El Aprendiz' no descarta protestas para exigir una vuelta al cole segura

La incertidumbre referente a la vuelta al colegio el próximo mes de septiembre no cesa. Los mensajes tranquilizadores que la Consejería de Educación ha lanzado, asegurando que la vuelta a las aulas se producirá con garantías no ha calado en la comunidad educativa en general.

Los primeros en denunciar la sensación de inseguridad a la que se enfrentan fueron los directores de los centros educativos de la Villa que firmaron un comunicado, que ha sido respaldado por grupos políticos de la ciudad como Adelante Puerto Real o Andalucía por Sí.

Ahora, es la Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Puerto Real, la Flampa ‘El Aprendiz’, quien alza la voz y también se pone del lado de las direcciones de los colegios. Cree que la Junta de Andalucía en general y la Consejería de Educación en Particular, “no hadado aún ninguna seguridad para la vuelta al cole de nuestros hijos e hijas, así como el personal laboral y docente”. Considera la federación que el decálogo de medidas que ha lanzado Educación “está muy bien sobre el papel, pero si no se ponen los recursos necesarios no sirve para nada”.

Así, la representación de los padres y madres de alumnos insiste en que hay que proveer a los centros educativos de todo lo necesario para cumplir con las normas propuestas por la Junta de cara al inicio del curso. Insisten en que defienden una vuelta a las aulas segura, y que así lo van a exigir con todos los medios que tengan a su alcance.

De hecho, ya advierten que, siguiendo el ejemplo de otras Federaciones de la provincia y de Andalucía, no dudarán en protagonizar protestas o concentraciones para mostrar su sentir. Adelantan incluso que ya se han pedido los permisos necesarios para que las primeras manifestaciones se celebren en breve.